Čilič odstoupil z prvního turnaje sezony. V Puné si poranil koleno

34letý Marin Čilič zahájil sezonu v oblíbené Indii, kde před čtrnácti lety v Čennaí získal svůj druhý titul na okruhu ATP a o rok později triumf obhájil.



Letos se podruhé představil v Puné a v prvním letošním zápase si poradil ve třech setech se Španělem Robertem Carbállesem. K dnešnímu čtvrtfinále už ale nenastoupil. Nejvýše nasazený Chorvat si během předzápasové rozcvičky poranil koleno a z turnaje odstoupil.



"Moc mě to mrzí, ale dnes nemohu nastoupit. Během rozehrávky jsem si poranil koleno a do začátku zápasu se to bohužel nezlepšilo," oznámil 17. hráč světa Čilič.



Vítěz US Open 2014 a finalista Wimbledonu 2017 a Australian Open 2018 má nyní 11 dní k tomu, aby se stihl uzdravit před startem úvodním grandslamu sezony. Ten v Melbourne startuje 16. ledna.



95. hráč světa Tallon Griekspoor tak po odstoupení Čiliče postoupil poprvé v kariéře do semifinále turnaje ATP.



O finále si 26letý Nizozemec zahraje s Aslanem Karacevem (h2h 2-2), který smetl 6-1 6-2 Španěla Pedra Martíneze a ani ve třetím letošním vystoupení neprohrál set.

• ATP 250 PUNE •

Indie, tv. povrch , 713.495 dolarů

čtvrteční výsledky (05. 01. 2023) • Dvouhra - čtvrtfinále • Griekspoor (Niz.) - Čilič (1-Chorv.) bez boje Karacev (8-Rus.) - Martínez (Šp.) 6-1 6-2