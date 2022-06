Čilič vyřadil i Rubljova a je poprvé v semifinále French Open

Marin Čilič v Paříži vyřadil po Daniilu Medveděvovi dalšího ruského člena Top 10 Andreje Rubljova. Vítěz US Open z roku 2014 zdolal sedmého hráče světa po více jak čtyřhodinové bitvě 5-7 6-3 6-4 3-6 7-6 a poprvé postoupil do semifinále French Open. O zkompletování sbírky grandslamových finále se 33letý Chorvat utká s vítězem večerního duelu mezi Casperem Ruudem z Norska a Holgerem Runem z Dánska.

Marin Čilič letos odehrál 12 turnajů a pouze jednou vyhrál tři zápasy po sobě. Na French Open se však dostal na vítěznou vlnu a přešel už přes pět soupeřů.



V posledních dvou kolech navíc vyřadil dva hráče Top 10, s nimiž měl na pařížské antuce bilanci 0-10. Po skalpu Daniila Medveděva dnes vyhrál i čtvrtfinálovou bitvu s Andrejem Rubljovem, kterého udolal 5-7 6-3 6-4 3-6 7-6.



33letý Chorvat zaznamenal proti Rubljovovi 33 es a 88 vítězných míčů, ale zároveň spáchal 71 nevynucených chyb. Vyrovnaný souboj rozhodl až super tie-brejk v páté sadě, v němž Čilič dominoval poměrem 10-2.







Čilič startuje na French Open pošestnácté a postupem do semifinále překonal své maximum z let 2016 a 2017. Mezi čtyřkou nejlepších je v Paříži jako čtvrtý Chorvat v Open éře. Na všech ostatních grandslamech si už zahrál finále, na US Open 2014 dokonce triumfoval.



O zkompletování sbírky grandslamových finále se střetne s vítězem večerního duelu mezi Casperem Ruudem z Norska a Holgerem Runem z Dánska.



První semifinálovou dvojici vytvořili už v úterý Španěl Rafael Nadal a Němec Alexander Zverev. Souboje o finále jsou na programu v pátek.