Clijstersová se nevzdává. V comebacku chce pokračovat i po koronavirové pauze

"Mým úmyslem nebylo vrátit se jen na rok. Plán je pokračovat. Nevzdala jsem se a uvidím, co ze sebe dokážu dostat," řekla čtyřnásobná grandslamová šampionka. Více než na trénink se sice momentálně soustředí na domácí učení s dětmi, tenisová motivace jí ale nechybí.

"Pokud se bude hrát US Open, chci být u toho. Pokaždé když vstoupím na Arthur Ashe Stadium, je to pro mě velmi speciální. Ale těšila bych se, i kdybych musela hrát na dvorci číslo 18," uvedla.

Clijstersová poprvé ukončila kariéru v roce 2007 a přivedla na svět první dítě. V roce 2009 se vrátila a sezonu korunovala svým druhým triumfem na US Open. Titul v New Yorku obhájila i v následující sezoně, rok 2011 pak zahájila vítězstvím na Australian Open. Po US Open 2012 se s tenisem znovu rozloučila.

It's all about the challenge for @Clijsterskim.



We covered a ton of topics today in #HallofFameLive, including why Kim made the decision to return to the @WTA Tour.



Check out the full Q&A with @BlairHenley: https://t.co/ORuPekLhhC pic.twitter.com/owXw2HIY9I — Tennis Hall of Fame (@TennisHalloFame) May 21, 2020

Při letošním návratu na kurty po více než sedmileté pauze se představila v Dubaji a v Monterrey. Na obou turnajích prohrála hned své úvodní zápasy, když nestačila na Španělku Garbiňe Muguruzaovou a Britku Johannu Kontaovou.

"Přála jsem si, abych proti Garbiňe uhrála aspoň jeden set. Ve druhém setu jsem k tomu měla docela blízko a cítila jsem, že úroveň mé hry se opravdu zvedla. Byla zábava hrát zase zápas a zažít všechny ty malé rutiny," zavzpomínala na svůj letošní comeback mezi výrazně mladší soupeřky.

"Byla jsem tak natěšená. Dlouho jsem trénovala a cítila, že už potřebuju hrát zápasy. Překvapilo mě, že jsem ani nebyla moc nervózní. Byla to dobrá volba. Ale všechno zažívám znovu, musím si zvykat na věci, které pro mě dříve byly normální a automatické. Je to legrace, někdy i frustrace, ale všechny tyhle emoce jsou zábavné."