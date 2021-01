Co přinese 2. týden: V Dauhá a Dubaji bude probíhat kvalifikace Australian Open

V Dauhá budou o účast v Melbourne Parku bojovat Tomáš Macháč a Lukáš Rosol. V Dubaji se tříkolovým kvalifikačním sítem pokusí projít Tereza Martincová.

Kvalifikace bude probíhat od neděle 10. ledna do středy 13. ledna. Postupující do hlavní soutěže poté čeká přesun speciálem do Melbourne, kde stráví povinnou 14denní karanténu. Během ní budou moci pouze trénovat (maximálně pět hodin denně), jinak stráví čas na hotelu.

V poslední lednový den v Melbourne začnou přípravné turnaje, úvodní grandslam sezony Australian Open je na programu od 8. do 21. února.

Seznam přihlášených

Muži | Ženy