Co přinese 2. týden: Vrcholí přípravy na Australian Open. Češky budou hrát v Adelaide i Hobartu. V Melbourne začne kvalifikace

Adelaide - ženy

Nový ženský turnaj v Adelaide by měl mít pětinásobné zastoupení z Top 10. Do australského města se vydají nejlepší české tenistky Karolína Plíšková s Petrou Kvitovou, světová jednička Ashleigh Bartyová, Kiki Bertensová a Belinda Bencicová, která by měla dostat divokou kartu.

Na kurty by se měla vrátit Markéta Vondroušová, kvalifikaci má v plánu Barbora Strýcová.

Volnou vstupenku do hlavní soutěže dále obdržely domácí Priscilla Honová a Ajla Tomljanovičová.

ADELAIDE INTERNATIONAL • Shrnutí • Kategorie: WTA Premier Místo konání: Adelaide, Austrálie Povrch: tvrdý Dotace: 782.900 dolarů • Česká účast • Kar. Plíšková, Kvitová, Vondroušová (hlavní soutěž) Strýcová (kvalifikace) • Seznam přihlášených • hlavní soutěž + kvalifikace



Hobart - ženy

V Hobartu by měla být nasazenou jedničkou světová sedmnáctka Elise Mertensová, která obě předchozí účasti přetavila v triumf.

Poslední generálku před Australian Open v Tasmánii absolvují Marie Bouzková a Kristýna Plíšková. Slovensko bude v hlavní soutěži reprezentovat Viktória Kužmová a v kvalifikaci loňská finalistka Anna Karolína Schmiedlová.

Na divokou kartu by měla v hlavní soutěži startovat Garbiñe Muguruzaová.

HOBART INTERNATIONAL • Shrnutí • Loňské finále: Keninová (USA) - Schmiedlová (SR) 6-3 6-0 Kategorie: WTA International Místo konání: Hobart, Austrálie Povrch: tvrdý Dotace: 275.000 dolarů • Česká účast • Bouzková, Kr. Plíšková (hlavní soutěž) • Seznam přihlášených • hlavní soutěž + kvalifikace



Adelaide - muži

Mužský turnaj se do Adelaide vrací po dlouhých 12 letech. Herní pole by měl vést jediný zástupce z Top 10 Novak Djokovič, dvojkou bude domácí Alex de Minaur.

Divokou kartu prozatím dostali domácí tenisté Jordan Thompson a Alexej Popyrin.

ADELAIDE INTERNATIONAL • Shrnutí • Kategorie: ATP 250 Místo konání: Adelaide, Austrálie Povrch: tvrdý Dotace: 610.010 dolarů • Seznam přihlášených • hlavní soutěž + kvalifikace



Auckland - muži

Více zajímavých jmen najdeme v Aucklandu. Nasazenou jedničkou bude Daniil Medveděv, dále dorazí Fabio Fognini, Denis Shapovalov a Karen Chačanov. Loňský šampion Tennys Sandgren bude nejspíše muset přes kvalifikaci.

Divokou kartu si vysloužil poslední vítěz Turnaje mistrů do 21 let Jannik Sinner z Itálie.

ASB CLASSIC • Shrnutí • Loňské finále: Sandgren (USA) - Norrie (Brit.) 6-4 6-2 Kategorie: ATP 250 Místo konání: Auckland, Nový Zéland Povrch: tvrdý Dotace: 610.010 dolarů • Seznam přihlášených • hlavní soutěž + kvalifikace



V úterý odstartuje kvalifikace úvodního grandslamu sezony Australian Open. V Melbourne bude o účast v hlavní soutěži bojovat celkem pět Čechů - Barbora Krejčíková, Tereza Martincová, Denisa Šátralová, Lukáš Rosol a Zdeněk Kolář.