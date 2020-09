Co přinese 36. týden: Ve druhém týdnu US Open startuje v Istanbulu a Kitzbühelu příprava na French Open

Ve druhém týdnu právě probíhajícího US Open už se mohou hráči, kteří do New Yorku neodcestovali nebo již vypadli, připravovat na další grandslam letošní koronavirem poznamenané sezony. Generálky na antukové French Open vypuknou v tureckém Istanbulu a rakouském Kitzbühelu.

Istanbul - ženy

Nasazenou jedničkou by v Istanbulu měla být Elise Mertensová, Belgičanka však stále bojuje na US Open ve dvouhře i čtyřhře a její účast v turecké metropoli je stejně jako u mnoha hráček nepravděpodobná. Kvalifikace nicméně začne až v pondělí a hlavní soutěž v úterý, aby měly hráčky více času na případný přesun. Dorazit by určitě měla Světlana Kuzněcovová.

Loni se do finále tureckého podniku probojovala Markéta Vondroušová, ale letos bude česká stopa nejspíše chybět. Slováci možná budou moci podporovat Viktórii Kužmovou.

Divokou kartu zatím dostala jen domácí Cagla Büyükakcayová.

TEB BNP PARIBAS TENNIS CHAMPIONSHIP ISTANBUL • Shrnutí • Loňské finále: Martičová (6-Chorv.) - Vondroušová (ČR) 1-6 6-4 6-1 Kategorie: WTA International Místo konání: Istanbul, Turecko Povrch: antuka Dotace: 225.500 dolarů • Seznam přihlášených • hlavní soutěž + kvalifikace



Kitzbühel - muži

Muži se na French Open začnou připravovat v Kitzbühelu a seznam přihlášených je skvostný. Z Top 10 jsou tu loňský šampion Dominic Thiem, Alexander Zverev a Matteo Berrettini. Jenže od všech tří se očekává postup do druhého týdne US Open, v Rakousku tak nejspíše budou chybět. Jedničkou by proto mohl být Fabio Fognini, který do New Yorku nejel.

Český tenis nebude mít s největší pravděpodobností zastoupení ani v Kitzbühelu. Do kvalifikace by se po odhláškách měl dostat Slovák Andrej Martin a možná i Martin Kližan.

Divokou kartu do hlavní soutěže pořadatelé prozatím udělili domácímu Dennisovi Novakovi a Italovi Jannikovi Sinnerovi.