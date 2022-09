Co přinese 37. týden: Krejčíková, Siniaková a Martincová by měly hrát v Portoroži, Linda Fruhvirtová v Indii

Po skončení grandslamového US Open jsou na programu dva turnaje série WTA 250. Ve slovinské Portoroži by se měly představit Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková a Tereza Martincová. V indickém Čennaí by měla české barvy reprezentovat Linda Fruhvirtová. Muži mají daviscupovou pauzu.