Co tedy vlastně chce? Becker nejdříve doufal, že se US Open uskuteční, teď volá po jeho zrušení

Na začátku týdne Becker prohlásil, že se snad stane zázrak a letošní US Open, které je včetně kvalifikace na programu od 24. srpna do 13. září, dostane zelenou. Jeho nekonání by totiž mohlo ještě více ohrozit živobytí žebříčkově níže postavených hráčů, jimž je během koronavirové krize v tenisovém světě věnována velká pozornost.

"Kdybych byl ve vedení, udělal bych vše pro to, aby se US Open uskutečnilo. Vím, že situace v New Yorku teď není dobrá, snad se zlepší. Pokud se však US Open neodehraje, může být ukončena celá sezona. A co pak se stovkami hráčů, kteří jsou závislí na výdělcích z turnajů? Většina mimo Top 50 potřebuje své týdenní výdělky."

Podle něj se nabízí i varianta hrát bez diváků. "Tenis je jedním z mála sportů, které si to mohou dovolit. Není to sice ideální varianta, ale většina hráčů potřebuje výdělek, aby přežila. Pokud se nebude hrát dalších několik měsíců, pak si polovina z nich bude muset najít jinou práci," myslí si bývalá světová jednička, která podporuje nápad na spojení mužského a ženského tenisu pod jednu organizaci.

Po pár dnech šestinásobný grandslamový šampion úplně otočil a nyní volá po zrušení obvykle závěrečného grandslamu sezony. "New York je nejvíce zasaženým městem světa, nebylo by moudré tam pořádat turnaj."

Tenisová sezona je momentálně přerušená do 12. července. O osudu US Open Series včetně newyorského grandslamu by se mělo rozhodnout v červnu.