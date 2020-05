Co vás napadne jako první, když se řekne Wimbledon?

Už vám to jistě 'problesklo' hlavou po přečtení nadpisu. Byla to tráva? Bílé oblečení? Roger Federer? Jahody se šlehačkou? Tradice, volná neděle, nebo snad nějaký památný zápas? V kontextu s londýnským grandslamem existuje spousta slov, která člověka napadnou. Ale které je to první? Podělte se s námi, prosím, o vaše myšlenky v komentářích.