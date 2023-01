Cocciarettová si v Hobartu vyšlápla na bývalou šampionku Keninovou a vybojovala své první finále

Elisabetta Cocciarettová si předloni v březnu zahrála své jediné předchozí semifinále na turnajích WTA a měla na dosah premiérový posun do Top 100 pořadí. Sezonu ale musela kvůli problémům s kolenem ukončit již v červenci. Po následné operaci se vrátila na začátku loňského roku a postupně se propadla až do třetí stovky. Velmi rychle však začala světovým hodnocením stoupat a na konci srpna už se debutu v nejvyšším patře žebříčku dočkala.

Další velký skok zaznamená po vystoupení v australském Hobartu. Italka, která za 12 dní oslaví 22. narozeniny, v tasmánském městě přehrála Alizé Cornetovou, krajanku Jasmine Paoliniovou, po dvou odvrácených mečbolech a téměř třech hodinách boje Bernardu Peraovou a dnes po setech 7-5 4-6 6-1 vítězku ročníku 2019 Sofii Keninovou, jež v tomto dějišti vyhrála všech osm předchozích zápasů.

Cocciarettová v úvodním dějství zlikvidovala setbol šampionky Australian Open 2020, finalistky French Open z téhož roku a bývalé světové čtyřky a po necelé hodině šla do vedení. Američance se však podařilo skóre srovnat a rozhodovat musel třetí set. V něm rodačka z Ancony trefila pět es a odvrátila všech pět brejkbolů a aktuálně až 280. hráčce světa povolila jediný game.

"Je pro mě neuvěřitelné být tu ve finále takhle velkého turnaje. Se svým dnešním výkonem jsem opravdu moc spokojená. Sofia je skvělá hráčka a já byla ještě juniorkou, když ona vyhrála grandslam. Takže pro mě byla velká čest si proti ní zahrát," řekla Cocciarettová.

Cocciarettová si dnes zajistila premiérový posun do Top 50 světového žebříčku. V prvním finále na nejvyšším okruhu se utká s Lauren Davisovou (h2h 1-0), které před dvěma lety v mexické Guadalajaře povolila uhrát jen tři gamy a dorazila ji kanárem.

Bývalá 26. hráčka světa Davisová v druhém semifinále dvou kvalifikantek porazila dvakrát 6-3 Annu Blinkovovou, přestože v úvodu zápasu prohrávala 0-3, a oplatila jí čtyři roky starý debakl z New Havenu. V Tasmánii neprohrála už 6 zápasů a 12 setů v řadě.

29letá Američanka postoupila do finále počtvrté v kariéře a poprvé od ledna 2017, kdy v Aucklandu - rovněž generálce na Australian Open - získala jediný titul na okruhu WTA.

"Jsem opravdu nadšená, tohle je pro mě finále po opravdu dlouhé době. Mám teď v zádech spoustu zápasů a sebevědomí, moc si to užívám," usmívala se Davisová v pozápasovém rozhovoru.

