Comeback ve velkém stylu. Kyrgios vyřídil na úvod turnaje ve Stuttgartu Mouteta
Kyrgios – Moutet 6:3, 6:4
Šestého ledna letošního roku si Kyrgios zahrál první a do střetu s Moutetem také poslední oficiální zápas, když prohrál utkání prvního kola na turnaji v Brisbane s Američanem Aleksandarem Kovacevicem. Velmi dlouhá pauza ale v úvodu na australském bouřlivákovi vůbec znát nebyla. Naopak. V úvodních třech gamech povolil podobně impulzivnímu soupeři pouhopouhé dva body a bleskově se ujal vedení 3:0.
Až poté se zaskočený Francouz dostal do hry. Podstatně vylepšil podání a při svých následujících dvou gamech na servisu nechal Australanovi jediný bod. I Kyrgios si ale počínal stále velmi suverénně, k žádné brejkbolové příležitosti svého soka nepouštěl a vedl už 5:2.
Moutet od nezvládnutého úvodu zápasu naprosto srovnal hru, na servisu byl bezchybný a i další game získal čistou hrou. Na obrat mu to v úvodním dějství ale už nestačilo. Rodák z Canberry dovedl první set za 30 minut hry k výhře 6:3.
Moutet si ale ponaučení z mizerného úvodu první sady nevzal a i ve druhém dějství okamžitě přišel o své podání. Kyrgios nabídku okamžitě využil a šel do vedení 2:0. Nepovedený start do obou setů se také stal francouzskému tenistovi osudným. Na skvěle podávajícího soupeře marně hledal jakoukoliv zbraň.
Wimbledonský finalista z roku 2022 byl na servisu naprosto dominantní, ve druhém setu mu nedovolil zisk více než dvou bodů v gamu a za pouhou hodinu a 14 minut mohl slavit překvapivě hladkou výhru po setech 6:3, 6:4.
Kyrgios se na turnaji představí i ve čtyřhře, kde spolu s Alexanderem Bublikem budou v prvním kole čelit švýcarsko-americké dvojici Jakub Paul, Ryan Seggerman.
Výsledky mužské dvouhry na turnaji ATP 250 ve Stuttgartu
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře