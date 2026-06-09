Comeback ve velkém stylu. Kyrgios vyřídil na úvod turnaje ve Stuttgartu Mouteta

DNES, 21:10
Téma 6
ATP STUTTGART - Nick Kyrgios se po více než půl roce vrátil na kurty vítězně. V utkání prvního kola travnatého turnaje ve Stuttgartu porazil po velmi přesvědčivém výkonu francouzského tenistu a 36. hráče světa Corentina Mouteta 6:3, 6:4. Dalším soupeřem australského tenisty bude japonský hráč Śó Šimabukuro.
Profily hráčů
Kyrgios Nick
Moutet Corentin
Nick Kyrgios zvládl návrat na kurty výborně (@ Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia)

Kyrgios – Moutet 6:3, 6:4

Šestého ledna letošního roku si Kyrgios zahrál první a do střetu s Moutetem také poslední oficiální zápas, když prohrál utkání prvního kola na turnaji v Brisbane s Američanem Aleksandarem Kovacevicem.  Velmi dlouhá pauza ale v úvodu na australském bouřlivákovi vůbec znát nebyla. Naopak. V úvodních třech gamech povolil podobně impulzivnímu soupeři pouhopouhé dva body a bleskově se ujal vedení 3:0.

Až poté se zaskočený Francouz dostal do hry. Podstatně vylepšil podání a při svých následujících dvou gamech na servisu nechal Australanovi jediný bod.  I Kyrgios si ale počínal stále velmi suverénně, k žádné brejkbolové příležitosti svého soka nepouštěl a vedl už 5:2.

Moutet od nezvládnutého úvodu zápasu naprosto srovnal hru, na servisu byl bezchybný a i další game získal čistou hrou. Na obrat mu to v úvodním dějství ale už nestačilo. Rodák z Canberry dovedl první set za 30 minut hry k výhře 6:3.

Moutet si ale ponaučení z mizerného úvodu první sady nevzal a i ve druhém dějství okamžitě přišel o své podání. Kyrgios nabídku okamžitě využil a šel do vedení 2:0. Nepovedený start do obou setů se také stal francouzskému tenistovi osudným. Na skvěle podávajícího soupeře marně hledal jakoukoliv zbraň.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Wimbledonský finalista z roku 2022 byl na servisu naprosto dominantní, ve druhém setu mu nedovolil zisk více než dvou bodů v gamu a za pouhou hodinu a 14 minut mohl slavit překvapivě hladkou výhru po setech 6:3, 6:4.

Kyrgios se na turnaji představí i ve čtyřhře, kde spolu s Alexanderem Bublikem budou v prvním kole čelit švýcarsko-americké dvojici Jakub Paul, Ryan Seggerman.

Výsledky mužské dvouhry na turnaji ATP 250 ve Stuttgartu

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

6
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enfee
09.06.2026 22:08
Hezky! Kez by se dostal aspon treba do CF
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hanz
09.06.2026 21:22
Na jak dlouho to vidí? Do příštího zápasu?
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Pe3k_
09.06.2026 21:37
V příštím kole má nějakého Japonce a pak asi rupne se SHeltonem.
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PTP
09.06.2026 21:17
Přibylo taky pár tetovaček, ale výkon byl kvalitní, to jsem nečekal
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pantera1
09.06.2026 21:44
Ovšem Korentán má ty kérky strašný, jako ze třetí naápravné .
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Georgino
09.06.2026 22:00
Počkej, tys tam byla taky?
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