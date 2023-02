Coria si na domácí antuce v Córdobě zahraje o první titul. Ve finále narazí na krajana Báeze

ATP CÓRDOBA - Do finále turnaje ATP 250 v argentinské Córdobě postoupili stejně jako při premiéře v roce 2019 dva domácí tenisté. Federico Coria v semifinále vyřadil loňského šampiona Španěla Alberta Ramose, zajistil si premiérový posun do Top 50 a zahraje si o svůj první titul. Jeho soupeřem bude Sebastián Báez, který v předchozích sedmi měsících prohrál 17 z 18 zápasů.

Federico Coria v úvodu sezony prohrál pět ze šesti zápasů, po přesunu na 'svůj' povrch antuku ale vyhrál už devět zápasů v řadě. Dva týdny po triumfu na challengeru v chilském Concepcionu se mu daří na domácím podniku ATP 250 v Córdobě.



30letý Argentinec sice hned na úvod ztratil set s Brazilcem Thiagem Monteirou, ale vývoj otočil nyní vyhrál již osm setů po sobě. Další dva soupeři - bývalý semifinalista French Open Ital Marco Cecchinato a druhý nasazený krajan Francisco Cerúndolo - mu za nepříznivého stavu vzdali a v semifinále zvládl dvousetovou 'řežbu' s nasazenou trojkou a obhájcem titulu Albertem Ramosem ze Španělska.



Přestože rozhodl ve dvou setech, proměnil mečbol až po bezmála dvou a půl hodinách boje. V prvním setu nečelil brejkbolu, ale sám proměnil až svou 11. šanci na brejk, která byla zároveň setbolem.



Ve druhé sadě už o podání třikrát přišel, ale pokaždé se vrátil zpět. I za stavu 5-6, kdy v dlouhém gamu při servisu soupeře dvakrát odvracel setbol. V následném tie-breaku ztratil už jen dva míčky a mohl slavit.



"Byl to extrémně náročný zápas. Jsem rád, že jsem rozhodl ve dvou setech. Ve třetím už by to bylo hodně o morálce," komentoval Coria, který se v pondělí poprvé posune do Top 50 světového žebříčku.



Coria, o deset let mladší bratr bývalé světové trojky, finalisty French Open 2004 a vítěze dvou antukových Masters Guillerma Corii, postoupil do finále turnaje ATP podruhé v kariéře. V tom jediném na antuce v Bastadu 2021 nestačil na Caspera Ruuda.

V Córdobě si o premiérový titul zahraje s o osm let mladším krajanem a bývalou juniorskou jedničkou Sebastiánem Báezem (h2h 0-0). Ten v druhém semifinále porazil 6-4 6-4 Huga Delliena z Bolívie, jenž byl mezi čtyřkou nejlepších poprvé v kariéře.



22letý Báez loni v červenci na antuce v Bastadu porazil Dominica Thiema či Andreje Rubljova a potřetí v kariéře si zahrál finále. Od té chvíle ale prohrál 17 z 18 zápasů, než své trápení ukončil tento týden na domácí antuce.



"Moc to pro mě znamená a dodává mi to sebedůvěru. Mám tady spoustu svých kamarádů, rodinu, což je pro mě velká motivace. Zítra mě čeká těžký zápas, ale jsem šťastný, že si zahraju další finále," řekl Báez, který jediný titul slavil loni na jaře na antuce v portugalském Estorilu.



Turnaj ATP 250 v Córdobě se hraje popáté a už podruhé se ve finále střetnou dva domácí tenisté. V roce 2019 triumfoval Juan Ignacio Londero po výhře nad Guidem Pellou.