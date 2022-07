Cornetová si v Praze užila turnaj i volné chvíle. A chystá se překonat rekord

Praha je pro Alizé Cornetovou oblíbenou destinací. A česká metropole pro ní není jen jedna z tenisových adres. “Miluji tohle město, byla jsem tu už několikrát, myslím tak sedmkrát nebo osmkrát. Naposledy jsem tu hrála před půlrokem Billie Jean King Cup, ale to tady mrzlo, takže panovaly úplně jiné podmínky a já musím říct, že miluji spíš letní Prahu,” usmívá se vitální Francouzka, která na Livesport Prague Open plnila roli páté nasazené hráčky. “Máte tu spoustu parků, což se mi moc líbí. Ráda se v nich procházím a jeden je hned vedle tenisového areálu, takže občas se mezi tréninky se seberu a jdu se projít do Stromovky,” přiznává.

Nejlepší období kariéry prožívala francouzská hráčka v roce 2009, kdy se vyšplhala na jedenáctou příčku žebříčku WTA. “Myslím, že jsem teď lepší hráčkou, než jsem byla před patnácti lety, přestože moje postavení na žebříčku bylo tehdy lepší. Jsem opravdu šťastná, protože moje výkonnost je během celé kariéry konzistentní, i teď se držím v Top 40. Určitě jsem ale jiná, daleko lépe kontroluju své emoce, jsem vyzrálejší i klidnější,” přemýšlí rodačka z přímořského Nice. I když temperament ji rozhodně neopustil: “Rozhodně v sobě ale mám ten stejný oheň jako když mi bylo patnáct let a to je to, co se lidem na mě líbí. Ví, že na kurtu vždy uvidí to, jak bojuji. Taková zkrátka jsem.”

Pražský turnaj je pro Cornetovou první zastávkou po povedeném Wimbledonu, v jehož třetím kole senzačně vyřadila světovou jedničku Polku Igu Šwiatekovou. “Byl to pro mě zvláštní moment. Porazit Igu, která byla v tu dobu neporazitelná a držela sérii 37 zápasů bez porážky, byla opravdu velká věc. Řekla jsem si, že někdo tu sérii musí zastavit, a byla jsem šťastná, že jsem to byla právě já. Navíc to bylo na Wimbledonu na kurtu číslo 1, což bylo neuvěřitelné. Kvůli takovým chvílím každý den tvrdě pracuji,” vyznala se z pocitů, které prožila před pár týdny v londýnském All England Clubu.

O tom, že do Prahy přijela opravdu velká persona světového tenisu, svědčí jedna obdivuhodná statistika, která Alizé Cornetovou zdobí: “Nevynechala jsem jediný z posledních 63 grandslamů, což je tak trochu zázrak. Teď bych měla rekord pokořit na US Open, takže doufám, že do té doby zůstanu zdravá. Jsem z toho opravdu nadšená, protože to je asi to pravé vyjádření mé kariéry. Hrát neustále na této úrovni a nebýt ani jednou zraněná je něco, na co můžu být pyšná,” vypráví čtvrtfinalistka letošního Australian Open.

Aktuálně mají 63 grandslamových účastí v řadě právě ona a Japonka Ai Sugijamaová, v New Yorku tedy může opravdu padnout nový světový rekord.