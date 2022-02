Čtrnáctiletá Brenda Fruhvirtová senzačně ovládla podnik ITF v Argentině a poprvé vyhrála dospělý turnaj

Brenda Fruhvirtová se řadí mezi nejlepší juniorky světa. Mladší z talentovaných sester, která za necelé dva měsíce oslaví 15. narozeniny, ovládla už sedm juniorských akcí včetně té vůbec nejvyšší kategorie JA a je světovou čtyřkou.

Ve velmi mladém věku na sebe pořádně upozorňuje už i mezi ženami. Na antuce v argentinském Tucumánu absolvovala teprve svůj třetí turnaj na profesionální tour a už si zapsala triumf i mezi dospělými.

First professional title ever! Won 6/3 6/3 vs Carolina Alves (#240) at the W25 Tucuman Thanks everyone for the support! It was amazing ⭐ pic.twitter.com/SkOPEP02ja

Cesta za ním nebyla rozhodně jednoduchá, Fruhvirtová musela porazit Mirianu Tonaovou (#876), Luciu Peyréovou (#1244), ve svém prvním čtvrtfinále Elinu Avanesjanovou (#186), turnajovou jedničku Paulu Ormaecheaovou (#176) a Carolinu Alvesovou (#240).

Ve finále proti Alvesové měla pomalejší a možná trochu nervózní vstup do utkání a předvedla menší zaváhání ve druhé sadě, kdy dovolila soupeřce srovnat na 2-2. Jinak ale měla zápas pod kontrolou a o 11 let starší a zkušenější Brazilku přehrála hladce dvakrát 6-3.

Incredible!! 14 y/o Brenda Fruhvirtova defeats Alves 6-3 6-3 at the W25 in Tucumán and, in just her 3rd pro tournament, wins her 1st pro title!! During the week he beat two top 200 players and one top 250, and she will climb to ~#600 pic.twitter.com/FRBrck7TXx