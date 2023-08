Další lucky loser jako šampionka? Sorribesová si zahraje o titul z Clevelandu

Sara Sorribesová v Clevelandu prohrála v posledním kole kvalifikace s francouzskou tenistkou Clarou Burelovou, ale místo v pavouku generálky na US Open se pro ni nakonec našlo a šestadvacetiletá Španělka v hlavní soutěži ještě neztratila ani set.

V prvním kole jí po prohrané první sadě a za stavu 0:4 ve druhé vzdala Kateřina Siniaková a pak aktuálně 95. hráčka světa vyřadila i turnajovou trojku Veroniku Kuděrmetovovou a bývalou vítězku US Open Sloane Stephensovou.

V semifinále Sorribesová uťala sedmizápasovou vítěznou sérii Tatjany Mariaové. Šestatřicetiletou Němku, jež minulý týden vyhrála turnaj WTA 125k v kolumbijské Barranquille, přehrála 6:4, 6:3.

"S Tatjanou je to velmi těžké. Naposledy jsem s ní hrála asi před sedmi lety. Musíte mít neustále dobrou pozici nohou, do poslední chvíle sledovat míček, být odvážní a chodit k síti. Věděla jsem, co mám dělat a myslím, že se mi to povedlo," řekla Sorribesová v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

Sorribesová přerušila sérii pěti semifinálových porážek a podruhé v kariéře postoupila do finále turnaje WTA. To první předloni v mexické Guadalajaře proměnila v triumf.

O druhý titul si španělská tenistka zahraje s Jekatěrinu Alexandrovovou (h2h 1:0). Turnajová čtyřka a světová dvaadvacítka přehrála Číňanku Lin Zhu 7:5, 6:2 a v celkově 7. finále bude bojovat o pátý titul.

V historii pouze pět hráček dokázalo z pozice lucky losera vyhrát turnaj WTA, ale Sorribesová se může stát už třetí takovou tenistkou během šesti týdnů. Maria Timofejevová to dokázala v červenci v Budapešti a Japonce Nao Hibinové se totéž povedlo v srpnu na Livesport Prague Open v Praze.

• WTA 250 CLEVELAND •

USA / Ohio, tv. povrch, 271.363 dolarů

páteční výsledky (25. 08. 2023) • Dvouhra - semifinále • Alexandrovová (4) - Lin Zhu (Čína) 7:5, 6:2 Sorribesová (Šp.) - Mariaová (Něm.) 6:4, 6:3