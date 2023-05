Další návrat nebude? Serena Williamsová čeká druhé dítě

"Jsme tu ve třech," uvedla Williamsová na červeném koberci po boku manžela Alexise Ohaniana.

Se spoluzakladatelem sociální sítě Reddit Alexisem Ohanianem už má pětiletou dceru Alexis Olympii. Pár měsíců po porodu se Williamsová vrátila k tenisu a v letech 2018 a 2019 se dokázala probojovat pokaždé do finále Wimbledonu a US Open. Svou sbírku 23 grandslamových titulů však už nerozšířila a zůstala o jediný triumf za rekordem Australanky Margaret Courtové.

Serena Williams announced that she's pregnant with her second child tonight!



Details on her pregnancy and #MetGala look can be found here: https://t.co/Cz9r1k7G9q pic.twitter.com/XEiwxGxPh4