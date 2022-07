Další 'oběť' povedeného grandslamu? Collinsová se dál trápí, v Lausanne nevyužila ani tři mečboly

Danielle Collinsová si v lednu na Australian Open po sérii šesti výher zahrála poprvé ve finále grandslamu. V Melbourne nestačila až na tehdejší světovou jedničku Ashleigh Bartyovou.



28letá Američanka se po životním úspěchu objevila poprvé v Top 20. Finále ji katapultovalo dokonce mezi desítku nejlepších tenistek světa.



Jenže místo psychické vzpruhy a nárůstu sebevědomí nastalo vystřízlivění. Z dalšího turnaje Collinsová v průběhu prvního zápasu odstoupila kvůli nemoci a jakoby tím udala ráz dalším měsícům.



Od australského úspěchu se rodačka z Floridy představila na sedmi turnajích a během půl roku na nich vyhrála dohromady jen šest utkání. Tedy stejně jako v lednu během dvou týdnů v Melbourne.



Navíc od březnového Miami už ani jednou nedokázala vyhrát dva zápasy po sobě. A poslední dvě utkání ztratila navzdory vyhranému prvnímu setu.



Nejčerstvější bolestivou porážku Collinsová musela skousnout včera večer v Lausanne. Na antukovém turnaji WTA 250 plnila roli nasazené jedničky, ale vypadla hned po svém úvodním vystoupení.



Proti domácí 154. hráčce světa Simoně Waltertové spáchala 15 dvojchyb a šestkrát přišla o servis, přesto si v závěru dlouhé přetahované vypracovala tři mečboly a byla jeden míček od první výhry po téměř dvou měsících. Jenže ho neuhrála, prohrála posledních pět bodů a po třech hodinách boje podlehla 7-6 3-6 6-7.



Collinsová tento týden neobhájí body za semifinále z loňské Budapešti a může být mnohem hůř. Loni v létě totiž na přelomu července a srpna vyhrála turnaje na antuce v Palermu (WTA 250) a na tvrdém povrchu v San Jose (WTA 500) a získala první a zároveň stále jediné tituly na okruhu. Pád z elitní světové desítky je tak na spadnutí.



Jediným světlým momentem Collinsové v posledních měsících je tak deblové semifinále Wimbledonu, které si minulý týden zahrála s krajankou Desirae Krawczykovou.



V posledních letech prožily trápení po grandslamovém úspěchu například také Emma Raducanuová (po triumfu na US Open 2021), Naomi Ósakaová (po triumfu na Australian Open 2019 i 2021), Bianca Andreescuová (po triumfu na US Open 2019 ji přibrzdilo především zranění a covid pauza), Simona Halepová (po triumfu ve Wimbledonu 2019), Angelique Kerberová (po triumfu ve Wimbledonu 2018) či Garbiñe Muguruzaová (po triumfu na French Open 2016). Mezi tenisty je posledním příkladem Dominic Thiem (po triumfu na US Open 2020).







To 21letá Švýcarka Waltertová je posledních dnech ve zcela opačném rozpoložení. Proti světové sedmičce Collinsové si připsala životní skalp jen dva dny poté, co v nizozemském Amstelveenu vyhrála turnaj ITF W60 a získala nejcennější titul. S hráčkou Top 100 hrála teprve počtvrté a podruhé (opět v Lausanne) a vůbec poprvé po využití mečbolu ji porazila.



"Šla jsem do zápasu s tím, že nemám co ztratit. Nedělní triumf jsem si ani nestihla užít a už mě čekal další zápas proti skvělé soupeřce. Na únavu jsem ale nemyslela, jen jsem se snažila hrát svůj nejlepší tenis a teď jsem šťastná, že jsem takovou soupeřku dokázala porazit. Ani nevím, jak jsem ten závěr otočila, jsem plná emocí," radovala se švýcarská vítězka.



Waltertová hraje hlavní soutěž turnaje WTA potřetí v kariéře a opět díky divoké kartě v Lausanne. Těšit se může na premiérový posun do Top 150 a ještě předtím na souboj o premiérové čtvrtfinále. Její soupeřkou bude španělská kvalifikantka Cristina Bucsaová (h2h 1-1), jež porazila 6-4 7-6 Francouzku Kristinu Mladenovicovou.



Bývalá světová desítka Mladenovicová utrpěla pátou porážku v řadě a už na 14. letošním turnaji skončila hned po svém úvodním vystoupení. Nebýt červnového triumfu na turnaji ITF v italské Casertě, měla by letošní zápasovou bilanci 2 výhry a 16 porážek.



Nečekané potíže měla hned v prvním kole také druhá nasazená Belinda Bencicová. Olympijská vítězka zdolala Francouzku Diane Parryovou až pod umělým osvětlením až po obratu 3-6 6-3 6-1.





• WTA 250 LAUSANNE •

Švýcarsko, antuka, 251.750 dolarů

úterní výsledky (12. 07. 2022) • Dvouhra - 1. kolo • Waltertová (Švýc.) - Collinsová (1-USA) 6-7(5) 6-3 7-6(6) Bencicová (2-Švýc.) - Parryová (Fr.) 3-6 6-3 6-1 Beguová (3-Rum.) - Korpatschová (Něm.) 6-4 6-2 Martičová (Chorv.) - Párrizasová (5-Šp.) 6-2 6-2 Garciaová (6-Fr.) - Paoliniová (It.) 6-3 6-3 Lysová (Něm.) - Gračevová (8) 7-5 6-4 Danilovičová (Srb.) - Doiová (Jap.) 6-3 6-3 Andrejevová (-) - Blinkovová (-) 6-1 6-2 Bucsaová (Šp.) - Mladenovicová (Fr.) 6-4 7-6(3)