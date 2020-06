Další pozitivní test na Covid-19 pro účastníka Adria Tour. Nemocný je Srb Troicki i jeho manželka

Grigor Dimitrov včera oznámil, že po návratu z Adria Tour v Zadaru měl doma v Monaku pozitivní test na koronavirus. V Chorvatsku bylo okamžitě zrušeno vyrcholení turnaje a tenisté i členové jejich týmů podstupují testy.



Pozitivní test už měli také 33. hráč světa Chorvat Borna Čorič, Djokovičův kondiční kouč Marko Paniki, Dimitrovův trenér Kristijan Groh a nově k nim přibyl také bývalý 12. muž žebříčku ATP světa Viktor Troicki.



34letý Srb startoval na Adria Tour jako hráč sice jen před týdnem v Bělehradu, ale v chorvatském Zadaru se zúčastnil několika doprovodných akcí. S tenisovými kolegy si zahrál basketbal, fotbal či charitativní tenisové utkání.



Troicki, který aktuálně figuruje na chvostu druhé světové stovky a myslí na konec kariéry, se však mohl nakazit od své těhotné manželky. Ta údajně měla pozitivní test na Covid-19 už v pátek.



O negativním testu naopak informovali Dominic Thiem, Alexander Zverev, Andrej Rubljov nebo Marin Čilič. Světová jednička Novak Djokovič se údajně nechával testovat až dnes po návratu domů do Bělehradu, za čož čelí kritice. Výsledky testu má zveřejnit v úterý.



Na sérii Adria Tour a především jeho hlavního organizátora Djokoviče se valí velká vlna kritika. Místo dodržování odstupů se účastníci na kurtu objímali, pařili v klubu a zápasy v hledišti sledovali tisíce fanoušků. Na sociálních sítích už se ozývají hlasy, že by Djokovič měl odstoupit z čela Hráčské asociace.

