Další rána pro australského bouřliváka. Kyrgiose před Wimbledonem opět limituje zranění
Netrvalo dlouho a australský bouřlivák se opět ocitl v centru pozornosti. Tentokrát však nikoliv kvůli kontroverzím, emotivním výstupům nebo spektakulárním úderům, kterými si během kariéry získal miliony fanoušků. Kyrgios se kvůli dalším zdravotním potížím odhlásil z aktuálně probíhající pětistovky v Halle, kde měl v prvním kole nastoupit do šlágru proti Benu Sheltonovi, čerstvému šampionovi ze Stuttgartu a pátému hráči světa.
"Včera jsem si při tréninku s mým deblovým spoluhráčem trochu pochroumal koleno. Nic, čeho by se člověk měl obávat. Vážím si všech milých zpráv při mém návratu na tour. Těším se na Mallorcu a Wimbledon," napsal Australan na svém instagramovém účtu. Na německé pětistovce ho nahradí Ital Lorenzo Sonego.
Jen pár hodin před Kyrgiosovým odhlášením z německé pětistovky oznámili organizátoři slavného turnaje v All-England Clubu divoké karty pro letošní ročník. Bývalý 13. hráč světa a finalista z roku 2022 tak dostane šanci ukázat se na travnatém grandslamu alespoň ve čtyřhře společně s Alexanderem Bublikem. Nad jeho startem však nyní visí otazník.
I v případě, že si Halle přivodil jen lehké zranění a jeho návrat bude pokračovat podle plánu se dá předpokládat, že na Wimbledon nedorazí v ideální formě. Ve Stuttgartu odehrál společně s Kazachem jediný duel, který proti velkým outsiderům vyhráli až v super tie-breaku a následně z turnaje odstoupili. Společně by se měli představit ještě na generálce na Mallorce.
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