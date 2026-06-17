Další rána pro australského bouřliváka. Kyrgiose před Wimbledonem opět limituje zranění

DNES, 11:00
Aktuality 2
Nick Kyrgios se po dlouhé zdravotní pauze vrátil minulý týden do soutěžního kolotoče na travnatém turnaji ve Stuttgartu. Jeho comeback však dostává další ránu. Jen několik hodin poté, co mu organizátoři Wimbledonu udělili divokou kartu do soutěže čtyřhry, se australský bouřlivák odhlásil z pětistovky v Halle. Nad jeho startem v All-England Clubu, kde si v roce 2022 zahrál finále, tak znovu visí otazník.
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Kyrgios Nick
Nicka Kyrgiose před Wimbledonem limituje další zranění (@ ČTK / imago sportfotodienst / Michael Weber IMAGEPOWER)

Netrvalo dlouho a australský bouřlivák se opět ocitl v centru pozornosti. Tentokrát však nikoliv kvůli kontroverzím, emotivním výstupům nebo spektakulárním úderům, kterými si během kariéry získal miliony fanoušků. Kyrgios se kvůli dalším zdravotním potížím odhlásil z aktuálně probíhající pětistovky v Halle, kde měl v prvním kole nastoupit do šlágru proti Benu Sheltonovi, čerstvému šampionovi ze Stuttgartu a pátému hráči světa.

"Včera jsem si při tréninku s mým deblovým spoluhráčem trochu pochroumal koleno. Nic, čeho by se člověk měl obávat. Vážím si všech milých zpráv při mém návratu na tour. Těším se na Mallorcu a Wimbledon," napsal Australan na svém instagramovém účtu. Na německé pětistovce ho nahradí Ital Lorenzo Sonego.

Jen pár hodin před Kyrgiosovým odhlášením z německé pětistovky oznámili organizátoři slavného turnaje v All-England Clubu divoké karty pro letošní ročník. Bývalý 13. hráč světa a finalista z roku 2022 tak dostane šanci ukázat se na travnatém grandslamu alespoň ve čtyřhře společně s Alexanderem Bublikem. Nad jeho startem však nyní visí otazník.

I v případě, že si Halle přivodil jen lehké zranění a jeho návrat bude pokračovat podle plánu se dá předpokládat, že na Wimbledon nedorazí v ideální formě. Ve Stuttgartu odehrál společně s Kazachem jediný duel, který proti velkým outsiderům vyhráli až v super tie-breaku a následně z turnaje odstoupili. Společně by se měli představit ještě na generálce na Mallorce.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
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Komentáře

2
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NOLE_unvaccinated_GOAT
17.06.2026 11:42
Ten by už měl hrát tenis jen na PlayStationu!
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Vlk-v-trave
17.06.2026 11:40
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