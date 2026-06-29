Další rána pro Wimbledon. Omluvila se i největší mužská naděje, soupeři se muselo ulevit

DNES, 16:07
Aktuality 40
Krátce po Emmě Raducanuové zrušil start ve Wimbledonu i další hvězdný domácí tenista. A sice Jack Draper, který měl v jednom ze šlágrů prvního kola vyzvat světovou sedmičku Taylora Fritze. Britský hráč si obnovil zranění a musel se z domácího grandslamu omluvit.
Profily hráčů
Draper Jack
Fritz Taylor
Jack Draper se odhlásil z Wimbledonu (© JAN KRUGER / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Obrovský talent i potenciál, ale neustálé zdravotní problémy. Tak by se dala jednoduše shrnout kariéra Drapera. Brit se v žebříčku vyšplhal na čtvrté místo, ale v poslední době toho moc neodehrál a momentálně figuruje až na 131. pozici.

Na trávě je se svou agresivní hrou i dělovým servisem extrémně nebezpečný a nikdo ho v letošním Wimbledonu nechtěl dostat do prvního kola. Černého Petra schytal Fritz, ale nakonec si může oddechnout, i když z velmi nešťastného důvodu.

Draper si totiž obnovil zranění paže a nebude se moct nejslavnějšího tenisového turnaje zúčastnit, jak informovali pořadatelé a několik novinářů.

Fritz se tak nakonec v prvním kole utká s lucky loserem Dušanem Lajovičem. Američan bude plnit roli nasazené šestky a patří mezi největší favority dolní poloviny pavouka, ve které nejsou Novak Djokovič ani obhájce titulu Jannik Sinner.

Do turnaje vstoupí Fritz v úterý, kdy je na programu dolní půlka pavouka mužské i ženské dvouhry. Wimbledon tak přišel už o dvě domácí hvězdy. Před pár hodinami se omluvila grandslamová šampionka Raducanuová. Právě Draper a Raducanuová měli být největší domácí naděje.

Přehled mužského turnaje ve Wimbledonu

Raducanuová se odhlásila z Wimbledonu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

40
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Tomas_Smid_fan
29.06.2026 17:24
Oh, those R- vlastně pro tentokrát British...
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Vlk-v-trave
29.06.2026 17:01
Kecmanovic pekne... :-) uz vede 2:1 na sety a Sinner je setik od titulu traverske jelito :-)
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PTP
29.06.2026 17:14
Vlkova kletba par excellence!
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hanz
29.06.2026 16:40
Já mám radost, Briťácí padaj jak hrušky, to je záruka, že nebude na hlavních kanálech v TV...
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Vlk-v-trave
29.06.2026 16:35
Ma u me velke minus... poslal do kvaldy Comesanu... doufam, ze ho dlouho neuvidim :-D
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chlebavevaju
29.06.2026 16:28
Už ani ti Britové nejsou co bývali. Zlatej Churchill.
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PTP
29.06.2026 16:27
No a Hurkáč už má zase na Wimbledonu zářez, jako tenkrát s Federerem.
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tenisman1233
29.06.2026 16:30

Ruud je na trávě dlouhodobě neškodný a dnes se to jen potvrdilo.
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hanz
29.06.2026 16:26
Skautík udělal pápá... to nebude comča rád...
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frenkie57
29.06.2026 16:14
Koukám, že Drápalík s Macháčem jsou rivalové nejenom na kurtu...
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tenisman1233
29.06.2026 16:17
Jack ale jasně vede
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frenkie57
29.06.2026 16:23
H2H asi jo,ale na ta zranění a absence to bude o dost vyrovnanější.
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tenisman1233
29.06.2026 16:26
Myslím,že Tomáš je horší v dlouhodobějších zraněních.
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frenkie57
29.06.2026 16:35
Škoda, že tak často absentuje, když hraje a má formu, tak je schopen svým oku lahodícím tenisem, poslat domů kohokoliv.
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pantera1
29.06.2026 16:18
To mu to teda dlouho nevydrželo a to chtěl zazářit. Kdo bude tomu Jendovi znepříjemňovat hru
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PTP
29.06.2026 16:23
Zatím se to docela daří Mojmírovi ze Srbska.
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MARECEK7
29.06.2026 16:14
Tak Rubl je první vyřazeny favorit
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pantera1
29.06.2026 16:15
Skautík to má taky nahnutý .
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hanz
29.06.2026 16:16
Proč mu říkáte Skautík?
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frenkie57
29.06.2026 16:24
Protože je to takové dobračisko, správňák od pohledu. Hotový Mirek Dušín.
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PTP
29.06.2026 16:17
Vlk v trávě jim zavařil svými postřehy ze světa trávy.
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Vlk-v-trave
29.06.2026 16:34
Jiste ten byl na vypadnuti hned z uvodu :-)
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Vlk-v-trave
29.06.2026 16:43
Ale pod velky tlak jsem dostal Sinnera - nebot pokud nevyhraje - tak jsem vyhlasil ze bude vyhlasen travarskym jelitem dekady :-D
Hned v uvodu ztratil set... roztrasla se mu nervozitou ruka :-))) Grass Rowdies toho Kecmanovice jeste pozenou :-D
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PTP
29.06.2026 16:21
Ale tvůj oblíbenec začal impozantně
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pantera1
29.06.2026 16:23
Kterej?
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pantera1
29.06.2026 16:25
Tommy teď koukám na výsledky, hm byl hodně při chutí. To se musím mrknout, jak mu to sekne v bílém . Musím si spravit náladu .
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PTP
29.06.2026 16:25
Tommio Paul
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frenkie57
29.06.2026 16:30
Vidíš, takhle to dopadá, když si v tenise pěstuješ polyamorii, tak ani nevíš, kdo s kým.
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pantera1
29.06.2026 16:34
je to se mnou špatný, asi se půjdu vyzpovídat.
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frenkie57
29.06.2026 16:38
Ale dej si pozor kam, dneska už na ty fláterníky taky není spoleh.
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frenkie57
29.06.2026 16:25
Třeba Hubymu nevydrží koleno...
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pantera1
29.06.2026 16:28
No je Hubertus vyhrál, mám ho ráda .
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hanz
29.06.2026 16:14
Rubýsek OUT v pátým a tajbrejku... ten si rozfláká kebuli, to si pište...
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hanz
29.06.2026 16:10
U Drejpříka to bylo zjevné, nehrál půl roku...
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frenkie57
29.06.2026 16:31
Odehrál přípravnej turnaj minulý týden...
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Diabolique
29.06.2026 16:10
Kdybych mel nastoupit po dlouhym zraneni proti Fritzovi, tak si je taky radsi obnovim.
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PTP
29.06.2026 16:09
Podebralo se mu esesácký tetování
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Pe3k_
29.06.2026 16:53
Já teda nevím nic o tetování a skoro nic o esesácích, ale v době kdy se krajní levice ze všech sil snaží o rozvrat západní civilizace a bohužel dost úspěšně, si člověk nemůže ani vytetovat nějaký blesk nebo co to je, aby nebyl hned označován za nacistu...
Při tom progresivisti a jimi nakloněná média což jsou u nás čt, seznam, deník n, idnes a další zničili všechno. Rodinu, hudbu, kulturu, celé státy, evropu, videoherní průmysl, filmový průmysl, školství prostě všechno. Namísto toho, že by se lidi proti tomu postavili, tak raději budou prudit Drápala, že je nacista k vůli jednomu tetování, to mi připadá naprosto neuvěřitelné, jak jsou lidi zfanatizovaní
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PTP
29.06.2026 17:15
Jen jsem žertovala, Ivánku
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Pe3k_
29.06.2026 17:27
Já ne! S Petříkem nejsou žerty smile
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