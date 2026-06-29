Další rána pro Wimbledon. Omluvila se i největší mužská naděje, soupeři se muselo ulevit
Obrovský talent i potenciál, ale neustálé zdravotní problémy. Tak by se dala jednoduše shrnout kariéra Drapera. Brit se v žebříčku vyšplhal na čtvrté místo, ale v poslední době toho moc neodehrál a momentálně figuruje až na 131. pozici.
Na trávě je se svou agresivní hrou i dělovým servisem extrémně nebezpečný a nikdo ho v letošním Wimbledonu nechtěl dostat do prvního kola. Černého Petra schytal Fritz, ale nakonec si může oddechnout, i když z velmi nešťastného důvodu.
Draper si totiž obnovil zranění paže a nebude se moct nejslavnějšího tenisového turnaje zúčastnit, jak informovali pořadatelé a několik novinářů.
Fritz se tak nakonec v prvním kole utká s lucky loserem Dušanem Lajovičem. Američan bude plnit roli nasazené šestky a patří mezi největší favority dolní poloviny pavouka, ve které nejsou Novak Djokovič ani obhájce titulu Jannik Sinner.
Do turnaje vstoupí Fritz v úterý, kdy je na programu dolní půlka pavouka mužské i ženské dvouhry. Wimbledon tak přišel už o dvě domácí hvězdy. Před pár hodinami se omluvila grandslamová šampionka Raducanuová. Právě Draper a Raducanuová měli být největší domácí naděje.
Přehled mužského turnaje ve Wimbledonu
Raducanuová se odhlásila z Wimbledonu
Komentáře
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Ruud je na trávě dlouhodobě neškodný a dnes se to jen potvrdilo.
Hned v uvodu ztratil set... roztrasla se mu nervozitou ruka :-))) Grass Rowdies toho Kecmanovice jeste pozenou :-D
Při tom progresivisti a jimi nakloněná média což jsou u nás čt, seznam, deník n, idnes a další zničili všechno. Rodinu, hudbu, kulturu, celé státy, evropu, videoherní průmysl, filmový průmysl, školství prostě všechno. Namísto toho, že by se lidi proti tomu postavili, tak raději budou prudit Drápala, že je nacista k vůli jednomu tetování, to mi připadá naprosto neuvěřitelné, jak jsou lidi zfanatizovaní