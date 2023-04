Další šance pro 16letou Fruhvirtovou. V Madridu si díky divoké kartě zahraje hlavní soutěž

Fruhvirtová se loni pohybovala hlavně na nejnižším okruhu ITF, posbírala osm titulů, předvedla sérii 27 vítězství a vypracovala se do Top 150 žebříčku. V letošní sezoně dostává díky loňským výkonům jednu šanci za druhou účastnit se turnajů na nejvyšší tour. Divokou kartu dostala také v Aucklandu, pak prošla tříkolovou kvalifikací Australian Open a volnou vstupenku jí dali i pořadatelé "tisícovky" v Miami.

Jedinou výjimkou je start na W40 v indickém Bengalúru, kde získala svou nejcennější trofej a první mimo antukové dvorce. Další příležitost, celkově pátou, připsat si své první vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu bude mít za týden v Madridu. Divokou kartu obdržely také domácí Rebeka Masárová s Marinou Bassolsovou a Victoria Jiménezová z Andorry.

They're coming to the 2023 #MMOPEN!



✔️ Rebeka Masarova

✔️ Marina Bassols

✔️ Victoria Jiménez

✔️ Brenda Fruhvirtova



The first four @WTA players to receive a wildcard for this year's Mutua Madrid Open. pic.twitter.com/CUIAiLg3xV