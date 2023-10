Další zklamání pro Lehečku. Při premiéře v Šanghaji prohrál hned s trápícím se Schwartzmanem

Jiří Lehečka prožívá bezpochyby svou nejlepší sezonu v kariéře. Na Australian Open se stal prvním českým grandslamovým čtvrtfinalistou po pěti letech, v Dauhá byl několikrát jediný míček od premiérového finále na turnajích ATP, ve Winston-Salemu už si o první trofej na této úrovni zahrál a je členem TOP 30 světového pořadí.

Poslední týdny jsou však pro něj spíše ve znamení zklamání a zahozených šancí. Na konci července v Umagu si poprvé vyzkoušel roli nasazené jedničky na nejvyšším okruhu a vypadl už ve čtvrtfinále, ve Winston-Salemu prohrál finále s antukovým specialistou Sebastiánem Báezem, na US Open ztroskotal hned v prvním kole a v Astaně a na Masters v Šanghaji nestačil na členy až druhé stovky žebříčku.

Diego-ing Strong @dieschwartzman defeats Lehecka 6-4 3-6 6-2 to make a Masters 1000 last 32 for the first time since Monte--Carlo! #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/VPufuns6Ok

V Šanghaji odehrál svůj vůbec první kariérní turnaj ve východní Asii a s čínskou metropolí se rozloučil dříve, než se očekávalo. Po volném losu v prvním kole totiž narazil na Diega Schwartzmana, který je letos v ohromné krizi, teprve potřetí v sezoně a poprvé od French Open porazil dva soupeře v řadě a z osmého místa se postupně propadl až na současnou 130. příčku. Na skalp hráčů TOP 30 čekal od loňského vystoupení v areálu Rolanda Garrose.

Proti Argentinci měl nastoupit už v sobotu, ale kvůli počasí byl premiérový vzájemný souboj odložen na neděli a Lehečkovi se v něm nepodařilo potvrdit roli favorita. V úvodním dějství nevyužil ani jeden ze čtyř brejkbolů, přestože za stavu 4:5 měl tři šance v řadě. Stav utkání srovnal a rozhodující set začal brejkem, jenže ho nepotvrdil a začal příliš chybovat. Ve zbytku utkání zapsal už jen jeden vyhraný game.

Diego Schwartzman defeated Lehecka in Shanghai.



First time he wins back-to-back matches since Roland Garros 2023

First time he defeated a top 30 since Roland Garros 2022

First time he wins back-to-back matches in a Masters 1000 since Cincinnati 2022



DALE, PEQUEEEE! pic.twitter.com/L01tzj292B