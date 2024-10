Davis Cup je důležitější než moje rozlučka. Dvouhru budu hrát, jen když budu připravený, říká Nadal

Rafael Nadal si v tomto týdnu zahrál štědře dotovanou exhibici v Rijádu po boku nejlepších hráčů světa, aby otestoval svou formu před svým posledním turnajem kariéry. Španěl naposledy nastoupí k profesionálnímu zápasu v rámci Davisova poháru na konci listopadu na domácí půdě v Malaze.

"Jsem součástí týmu, protože to navrhl kapitán. Já se pokusím připravit co nejlépe, abych mohl hrát. Budu soutěžit pouze, když kapitán usoudí, že mám více šancí na výhru než ostatní hráči, ne protože končím kariéru," řekl Nadal ohledně jeho pozice v týmu Španělska, kam ho nominoval jeho bývalý kolega a aktuální kapitán David Ferrer.

"Psychicky budu určitě připravený. Mám ještě měsíc na to se fyzicky a tenisově zlepšit. Dvouhru budu hrát, jen když budu lépe připravený než moji kolegové. Mojí povinností bude reprezentovat Španělsko. Není to především moje rozlučka, prioritou je Davis Cup. Pokud nebudu připravený vyhrát zápas, raději nechám prostor ostatním," vyjádřil se vítěz 22 grandslamů.

The last dance...



Rafa is straight to the point on his likeliness of playing at the Davis Cup in November



We want you there, Rafa! pic.twitter.com/CnkjEwUJAu