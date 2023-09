Davis Cup zná osmičku čtvrtfinalistů. Češi v listopadu vyzvou Finy, nebo Australany

Čeští tenisté prošli mezi osm nejlepších týmů poté, co loni na podzim zvládli baráž s Izraelem (3:1), následně v únoru porazili v kvalifikaci Portugalsko (3:1) a tento týden ve Valencii bez ztráty jediného zápasu vyhráli v konkurenci Srbska, Španělska a Korejské republiky skupinu C.

V neděli už jen čekali, ze které dvojice týmů se při úterním losu bude rozhodovat o jejich čtvrtfinálovém soupeři. O místo v semifinále se český výběr nehrajícího kapitána Jaroslava Navrátila utká na konci listopadu ve španělské Málaze s Finy, nebo Australany.

Finsko v chorvatském Splitu porazilo domácí výběr i Američany a poprvé v historii postoupilo do čtvrtfinále slavné týmové soutěže.

Australané sice v Manchesteru začali porážkou s domácími Brity, ale pak porazili Francouze i Švýcary a zajistili si postup ze skupiny. A nedělní výhra Velké Británie nad Francií rozhodla o tom, že skončí na 2. místě a mohou být příštím protivníkem Čechů.

Pořadí skupin

Nasazení pro úterní los čtvrtfinále:

Vítěz sk. A: Kanada – Austrálie, nebo Finsko

Vítěz sk. B: Velká Británie – Itálie, nebo Srbsko

Vítěz sk. C: Česko – Austrálie, nebo Finsko

Vítěz sk. D: Nizozemsko – Itálie, nebo Srbsko

Britští tenisté proti Francouzům zvládli přímý souboj o postup do čtvrtfinále. Hrdinou se stal zkušený Daniel Evans, který nejprve po obratu ze stavu 3:6 a 1:3 zdolal teenagera Arthura Filse a v rozhodující čtyřhře s Nealem Skupským udolali dokonce až po odvrácení čtyř mečbolů pár Nicolas Mahut a Edouard Roger-Vasselin.

