Daviscupové nominaci vévodí Veselý, pojede i Rosol

"Je skloubena zkušenost s mladými hráči, pro které to budou zkušenosti k nezaplacení, a doufám, že jim to pomůže do další kariéry," řekl Navrátil v nahrávce pro média. "První čtyři jsou nejlepší na žebříčku. V případě Rosola mohou být důležité jeho zkušenosti jako u Veselého."

Jedničkou je osmadvacetiletý Veselý, 78. hráč dvouhry žebříčku ATP, který se po nevydařené první půlce roku postupně vrací do formy. "Doufám, že mu zůstane a že bude tou jedničkou, která může překvapit," řekl Navrátil o Veselém, jehož je zároveň trenérem.

Další trojice patří do druhé světové stovky - dvacetiletý Macháč je 136., pětadvacetiletý Kolář o dvě místa za ním a devatenáctiletý Lehečka 167. "Macháč je jako mladý kluk příslibem. Kolář udělal letos velký vzestup, vyhrál tři challengery a umí výborně i čtyřhru," řekl Navrátil a k Lehečkovi dodal: "Pokud bude příští rok zdravý, mohl by proniknout do stovky."

Rosol je v 36 letech v žebříčku na 272. místě jako šestý nejlepší Čech. V nominaci je i díky tomu, že loni pomohl v kvalifikaci o finále soutěže porazit Slovensko. "Jeho sezona nebyla úspěšná, pořád ale do týmu patří. Jeho zkušenosti mohou třeba ve čtyřhře stále platit," věří Navrátil.

Finálový turnaj se měl konat už loni, ale kvůli koronaviru byl odložen. Češi tak budou hrát po více než roce a půl. "Pauza byla opravdu hrozná. Pro tuto krásnou soutěž je to jen škoda," pronesl Navrátil. Věří, že jeho týmu může vyhovovat nový model na dva vítězné zápasy. "Může to být k našemu prospěchu. Kluci tam nejedou s tím, že musí," uvedl Navrátil.

Tenisté se utkají 25. listopadu od 16:00 s Francií. O tři dny později se ve zbylém zápasu skupiny C střetnou od 10:00 s Brity. "Skupina určitě fajnová není. Britové budou s vítězem Indian Wells (Cameronem) Norriem a (Danielem) Evansem strašně silní, mají i výbornou čtyřhru. Francouzi měli vždycky silný tým," řekl Navrátil.

Pokud by čeští tenisté překvapili a skupinu C vyhráli, utkali by se v Innsbrucku s nejlepším celkem ze skupiny F, kterou tvoří domácí hráči se Srbskem a Německem. V případě postupu z druhého místa by se Navrátilovi svěřenci na čtvrtfinále stěhovali do Madridu.

Z loňska odložený finálový turnaj Davisova poháru se bude hrát během jedenácti dnů od 25. listopadu do 5. prosince a uskuteční se v Innsbrucku, Turíně a Madridu. Vedle vítězů šesti skupin postoupí do čtvrtfinále ještě dvě nejlepší družstva z druhých míst.



Francii chybí Monfils, jedničkou je Humbert

Tenisté Francie nemají v nominaci na listopadové finále Davis Cupu, v němž jsou jedním ze soupeřů českého týmu ve skupině, aktuální žebříčkovou jedničku Gaëla Monfilse. Nejlépe postaveným singlistou pětičlenného výběru je 29. hráč světa Ugo Humbert.

Vedle 21. tenisty žebříčku Monfilse chybí ve francouzské nominaci například i trojka Benoit Paire (44.). Dvaatřicetiletý bouřlivák už letos za nevhodné chování dostal od národní federace zákaz startu na olympijských hrách v Tokiu.

Spolu s Humbertem jsou v týmu Arthur Rinderknech (65.), pětatřicetiletý Richard Gasquet (76.) a členové Top 10 deblového žebříčku Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut.

Svěřenci kapitána Jaroslava Navrátila se s Francií utkají na úvod základní skupiny C v Innsbrucku 28. listopadu. Třetím účastníkem skupiny je Velká Británie, která zatím nominaci neoznámila. Nebude v ní trojnásobný grandslamový vítěz Andy Murray, jenž se účasti vzdal, neměl by ale chybět čerstvý vítěz z Indian Wells Cameron Norrie.