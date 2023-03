De Minaur porazil Paula i počtvrté. V Acapulcu slaví první trofej z turnaje ATP 500

Alex de Minaur v Acapulcu druhý den po sobě otočil nepříznivý vývoj proti nasazenému soupeři. Po páteční semifinálové bitvě se světovou desítkou Dánem Holgerem Runem si ve finále poradil i s žebříčkovým sousedem Tommym Paulem. Amerického soka zdolal 3-6 6-4 6-1 a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 4-0.



"Je to skvělý pocit, úžasný. Vím, kolik tvrdé práce je zatím, abych tu teď mohl být. Je příjemné vidět výsledky té práce. Nestává se to často, že týden zakončíte bez porážky a vyhrajete turnaj," radoval se 22. hráč světa de Minaur.



24letý Australan hrál 11. finále a získal sedmý a dosud nejcennější titul. V minulosti v boji o trofej z podniku ATP 500 neuspěl ve Washingtonu 2018 a v Basileji 2019. Ve světovém žebříčku se bývalá světová patnáctka vrátí do Top 20.



"Stejně jako celou svou kariéru jdu krok za krokem. Chci ze sebe neustále dostávat maximum. Vím, že každý den nemohu hrát neuvěřitelný tenis, ale vím, že vždy budu bojovat až do konce. V tomhle malém těle mám velké srdce a navíc miluju soutěžení," dodal rodák ze Sydney.







Semifinalista letošního Australian Open Paul byl ve finále podruhé v kariéře, poprvé na takto velkém turnaji. Jediné předchozí finále 25letý Američan proměnil v titul, který slavil předloni v hale ve Stockholmu.



Oba finalisty nyní čeká přesun do USA na prestižní turnaje Masters 1000 v Indian Wells a Miami.





• ATP 500 ACAPULCO •

Mexiko, tv. povrch, 2.178.980 dolarů

sobotní výsledky (04. 03. 2023) • Dvouhra - finále • De Minaur (8-Austr.) - Paul (7-USA) 3-6 6-4 6-1 • Čtyřhra - finále • Miedler/Erler (Rak.) - Lammons/Withrow (USA) 7-6(9) 7-6(3)