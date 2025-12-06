De Minaur smetl Humberta, na exhibičním turnaji UTS je ve finále
Humbert – De Minaur 13:15, 13:18, 9:18
Jak Humbert, tak De Minaur vsadili od úvodních minut na agresivní hru. Oba tenisté střídali vítězné údery s nevynucenými chybami a první sada dospěla do dramatické koncovky. Levou rukou hrající Francouz v závěru vsadil na velké riziko, to se mu ale nevyplatilo. Australan získal první set 15:13 a šel do vedení.
Rodák ze Sydney měl navrch i ve druhém setu. Tradičně výborný pohyb střídal s přesnou hrou od základní čáry, sadu získal 18:13 a zvýšil vedení na 2:0. Světová sedmička jasně kralovala i ve třetím setu. Humbert Australanovi situaci usnadnil celou řadou nevynucených chyb. De Minaur tak získal sadu jasně 18:9 a postoupil do finále.
Pravidla
Exhibice Ultimate Tennis Showdown se poprvé konala během sezony 2020, kdy byl nejen tenisový kolotoč paralyzován pandemií koronaviru. Jedná se o projekt francouzského tenisového experta a slavného kouče Patricka Mouratogloua.
Akce se hraje s netradičními pravidly. Nejzásadnějším rozdílem je bodování. Hraje se na čtyři sety (čtvrtiny), přičemž každý set trvá osm minut. Za případného stavu 2:2 na sety se hraje rozhodující set (náhlá smrt), který skončí ve chvíli, kdy jeden z hráčů získá dva body po sobě.
Ve velké výhodě je ten hráč, který po uplynutí osmi minut získá více bodů. K zisku setu (čtvrtiny) mu totiž stačí už jen jeden bod. Prohrávající hráč však může skóre srovnat a pak se hraje rozhodující bod. Příklad: Hráč A vede 13:9. Čtvrtinu (set) tak získá tenista, který jako první dosáhne na 14 bodů.
Tenisté mohou během zápasu využívat různé bonusy včetně toho, kdy v případě vítězné výměny získají místo jednoho tři body. Mohou být koučování svými trenéry a během výměny strany či v pauze mezi sety odpovídají na krátké otázky fanoušků nebo moderátorů. Hráči nejsou trestáni za výlevy emocí a mají pouze jeden servis místo klasických dvou.
