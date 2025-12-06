De Minaur smetl Humberta, na exhibičním turnaji UTS je ve finále

DNES, 16:15
Aktuality 0
FINÁLOVÝ TURNAJ UTS – Prvním finalistou exhibičního turnaje Ultimate Tennis Showdown v Londýně se stal Alex de Minaur (26), když v semifinále přehrál Ugo Humberta (27) hladce 3:0 na sety. Jeho vyzyvatelem bude vítěz druhého zápasu mezi Casperem Ruudem (26) a Andrejem Rubljovem (28).
Profily hráčů
De Minaur Alex
Humbert Ugo
Alex de Minaur nedal v semifinále Ugo Humbertovi žádnou šanci (@ Hongbo Chen / Actionplus / Profimedia)

Humbert – De Minaur 13:15, 13:18, 9:18

Jak Humbert, tak De Minaur vsadili od úvodních minut na agresivní hru. Oba tenisté střídali vítězné údery s nevynucenými chybami a první sada dospěla do dramatické koncovky. Levou rukou hrající Francouz v závěru vsadil na velké riziko, to se mu ale nevyplatilo. Australan získal první set 15:13 a šel do vedení.

Rodák ze Sydney měl navrch i ve druhém setu. Tradičně výborný pohyb střídal s přesnou hrou od základní čáry, sadu získal 18:13 a zvýšil vedení na 2:0. Světová sedmička jasně kralovala i ve třetím setu. Humbert Australanovi situaci usnadnil celou řadou nevynucených chyb. De Minaur  tak získal sadu jasně 18:9 a postoupil do finále.

Exhibice? Vzteklý Rubjov předvedl v Londýně nechutné divadlo

Pravidla

Exhibice Ultimate Tennis Showdown se poprvé konala během sezony 2020, kdy byl nejen tenisový kolotoč paralyzován pandemií koronaviru. Jedná se o projekt francouzského tenisového experta a slavného kouče Patricka Mouratogloua.

Akce se hraje s netradičními pravidly. Nejzásadnějším rozdílem je bodování. Hraje se na čtyři sety (čtvrtiny), přičemž každý set trvá osm minut. Za případného stavu 2:2 na sety se hraje rozhodující set (náhlá smrt), který skončí ve chvíli, kdy jeden z hráčů získá dva body po sobě.

Ve velké výhodě je ten hráč, který po uplynutí osmi minut získá více bodů. K zisku setu (čtvrtiny) mu totiž stačí už jen jeden bod. Prohrávající hráč však může skóre srovnat a pak se hraje rozhodující bod.  Příklad: Hráč A vede 13:9. Čtvrtinu (set) tak získá tenista, který jako první dosáhne na 14 bodů.

Tenisté mohou během zápasu využívat různé bonusy včetně toho, kdy v případě vítězné výměny získají místo jednoho tři body. Mohou být koučování svými trenéry a během výměny strany či v pauze mezi sety odpovídají na krátké otázky fanoušků nebo moderátorů. Hráči nejsou trestáni za výlevy emocí a mají pouze jeden servis místo klasických dvou.

 

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist