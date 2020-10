De Minaur v Antverpách znovu po dvou dnech porazil Gasqueta

Alex de Minaur si v Antverpách zahrál už o víkendu exhibiční soutěž Ultimate Tennis Showdown, ve které smetl 4-0 na sety Brita Dana Evanse a Španěla Pabla Andújara a v nedělním finále porazil 3-1 Richarda Gasqueta.



A právě s francouzským soupeřem se dnes v Antverpách utkal hned v prvním kole turnaje ATP a znovu ho porazil, i když měl namále.



Jednadvacetiletý Australan prohrával 3-6 a 3-5, ale k mečbolu o třináct let staršího Gasqueta nepustil. Ve druhém setu si vynutil tie-break, v něm za stavu 5-5 udržel pevné nervy a nakonec zvítězil 3-6 7-6 6-3.



"Byl jsem blízko vyřazení, ale na kurtu jsem si to nepřipouštěl. Neustále jsem se snažil hrát svou hru a jsem rád, že to nakonec fungovalo a postoupil jsem dál," komentoval de Minaur.



Ve druhém kole se australský mladík utká s 39letým veteránem Felicianem Lópezem (h2h 1-1). Španěl, který si v Antverpách zahrál také na UTS, už v pondělí přehrál 6-3 6-2 Američana Tommyho Paula.



Dnes se v Belgii dařilo také dalším účastníkům UTS Danu Evansovi a Pablu Andújarovi. Španěl si poradil s Argentincem Federicem Coriou, jenž nastoupil jako lucky loser místo Keie Nišikoriho. Japonce do hry nepustilo zranění pravého ramena.





• ATP 250 ANTVERPY •

Belgie, tv. povrch / hala, 472.590 eur

úterní výsledky (20. 10. 2020) • Dvouhra - 1. kolo • De Minaur (8-Austr.) - Gasquet (Fr.) 3-6 7-6(5) 6-3 Harris (JAR) - Moutet (Fr.) 7-5 6-2 Evans (Brit.) - Caruso (It.) 6-2 3-6 6-3 Andújar (Šp.) - Coria (Arg.) 6-2 6-3 Norrie (Brit.) - Ruusuvuori (Fin.) 6-3 7-6(4) Giron (USA) - Nardi (It.) 4-6 6-4 6-1