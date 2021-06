De Minaur ve finále v Eastbourne přetlačil Sonega a má první titul mimo venkovní betony

Alex de Minaur do letošní sezony vstoupil tím nejlepším možným způsobem, když ovládl podnik v Antalyi a i svůj čtvrtý titul získal na venkovních betonech. Jenže poté se dlouho trápil.

Dvaadvacetiletý Australan se probudil až na trávě, kde se postupně zlepšoval. Ve Stuttgartu uhrál čtvrtfinále, v londýnském Queen's Clubu semifinále a na poslední generálce v Eastbourne bez ztráty setu došel do finále a v něm po téměř tříhodinovém boji a až v tie-breaku rozhodující sady přetlačil Lorenza Sonega.

De Minaur měl lepší vstup do zápasu, brejk však nepotvrdil, v následujícím gamu nevyužil ani jeden ze tří brejkbolů a úvodní sadu nakonec ztratil. Od té doby byl ale na servisu neprůstřelný a díky jedinému brejku stav utkání srovnal. V rozhodujícím dějství si ani jeden z aktérů nevypracoval brejkbol a musela rozhodnout zkrácená hra. V ní byl úspěšnější o čtyři roky mladší de Minaur.

