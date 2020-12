Deblová šampionka Vesninová se po mateřské pauze vrací k tenisu

"Zatím schválili jen první část sezony v Austrálii, kde určitě hrát nebudu. Chtěla jsem začít v Petrohradu, symbolicky doma, termíny se ale posouvají. Budu muset sledovat kalendář WTA," řekla Vesninová serveru championat.com.

Naposledy hrála v květnu 2018 na Roland Garros, v listopadu téhož roku pak přivedla na svět dceru. Těsně před pařížským turnajem ukončila dlouholetou úspěšnou spolupráci s Jekatěrinou Makarovovou, s níž získala olympijské zlato v Riu de Janeiro a tituly na Roland Garros 2013, US Open 2014 a ve Wimbledonu 2017. V červnu 2018, když už nehrála, se paradoxně stala i deblovou jedničkou. Ve čtyřhře vyhrála celkem 18 turnajů, třikrát získala i singlový titul.

O návratu již na Australian Open neuvažovala i proto, že poslední dobou nemohla trénovat, protože s celou rodinou prodělala covid-19. "Naštěstí nás to potkalo v mírné formě. I tak to bylo nepříjemné. Australian Open jsem ani neplánovala. V únoru už by to snad šlo, ale turnaje se odkládají, všechno je chaotické," uvedla Vesninová.