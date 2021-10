Dimitrov je letos poprvé v semifinále, Ruud si o finále zahraje poprvé na tvrdém povrchu

Grigor Dimitrov si na začátku sezony zahrál čtvrtfinále na Australian Open, ale od té doby jen dvakrát vyhrál dva zápasy po sobě. Vyhrát znovu třikrát v řadě dokázal až po osmi měsících v San Diegu, kde si zajistil první letošní semifinále.



Třicetiletý Bulhar v Kalifornii vyřadil Maďara Mártona Fucsovicse, dánského outsidera Augusta Holmgrena a ve čtvrtfinále si poradil s Aslanem Karacevem. Ruského soka porazil 6-1 1-6 6-2 a oplatil mu porážku z letošního grandslamu v Melbourne.



O první finále od února 2018 si Dimitrov, který poslední titul slavil na Turnaji mistrů 2017, zahraje s Casperem Ruudem (h2h 0-0). 22letý norský přemožitel Andyho Murrayho ve čtvrtfinále přehrál 6-1 6-4 Itala Lorenza Sonegu a pošestnácté v kariéře a poprvé mimo antuku postoupil do semifinále turnaje ATP.



Andrej Rubljov si znovu po šesti dnech poradil s Diegem Schwartzmanem. Po třísetové výhře na Laver Cupu Argentince přehrál 6-1 7-5 na turnaji ATP 250 v San Diegu a se ztrátou pouhých devíti gamů postoupil do semifinále.



"Zápas v Laver Cupu mi hrozně moc pomohl, protože předtím jsme proti sobě hrozně dlouho nehráli a já nevěděl, co čekat," řekl třiadvacetiletý Rubljov, osminásobný šampion z okruhu ATP.



V semifinále ho čeká Cameron Norrie (h2h 1-0). Ten smetl 6-1 6-3 Denise Shapovalova, s nímž si poradil ve dvou setech i ve druhém vzájemném duelu. Kanaďan od postupu do semifinále Wimbledonu prohrál 7 z 10 utkání.

• ATP 250 SAN DIEGO •

USA / Kalifornie, tv. povrch, 661.800 dolarů

