Dimitrov ukončil spolupráci s trenérem. Vrátit by se měl už na Masters v Šanghaji
"Po několika letech a skvělých společných úspěších jsme se s Jamiem Delgadem rozhodli přátelsky rozejít. Přeji mu v jeho budoucnu hodně štěstí. Jsem nadšený, že po tomto období, které jsem věnoval výhradně svému zotavení, mohu znovu začít. Těším se, až budu zase brzy hrát," napsal Dimitrov na instagram. S britským koučem podle dostupných informací spolupracoval od roku 2022.
Bulhar se na kurtech neobjevil už více než dva měsíce. Rozhodl se totiž naplno doléčit zranění z wimbledonského utkání proti Sinnerovi, ve kterém měl blízko k výhře. Za stavu 6:3, 7:5 a 2:2 si však při servisu natrhnul prsní sval.
Do akce by se devítinásobný vítěz turnajů ATP a aktuálně 28. hráč světa měl vrátit už na akci Masters v čínském Šanghaji, která začíná příští týden. Do čínské metropole zatím omluvenku neposlal a stále figuruje na seznamu přihlášených hráčů. Dimitrov zde před dvěma lety vyřadil Carlose Alcaraze a postoupil až do semifinále. Loni skončil mezi šestnáctkou nejlepších na Jakubu Menšíkovi.
Bulharský tenista by poté měl být jednou z hlavních tváří podniku ATP 250 ve Stockholmu, kde před 13 lety slavil svůj premiérový triumf. Pokud mu zdraví vydrží, tak si rozhodně nenechá ujít ani další tisícovku v Paříži, kde předloni prohrál souboj o titul s Novakem Djokovičem.
