Dimitrov ve Vídni otočil souboj s Tsitsipasem. Ve čtvrtfinále jsou Thiem či Medveděv

Grigor Dimitrov ve Vídni začal dobrým výkonem proti Karenu Chačanovi a dnes na něj navázal i ve druhém kole proti Stefanosi Tsitsipasovi. V souboji tenistů, kteří vyhráli dva z posledních tří ročníků Turnaje mistrů, ani jednou nepřišel o servis a zvítězil 6-7 6-4 6-3.



Tie-break prvního setu Dimitrov ztratil navzdory tomu, že v něm vedl 5-0. K setbolu se totiž nedostal a prohrál sedm míčků v řadě. Nicméně nepovedený závěr sady zkušeného Bulhara nezlomil. Dimitrov pokračoval ve velmi dobré výkonu, jediné dva brejkboly za stavu 3-2 ve třetím setu odvrátil a a po dvou a čtvrt hodinách hry soupeři oplatil vyřazení z letošního Roland Garros.



"Byl to od nás obou velmi dobrý zápas. Jsem rád, že jsem po tom prvním setu zůstal v klidu a dál plnil svůj herní plán. Zápas měl vysokou kvalitu a vítězství má pro mě velkou váhu," komentoval třicetiletý Dimitrov.



Ve svém prvním vídeňském čtvrtfinále se bulharský tenista utká s Danem Evansem (h2h 3-1). Britský tenista si dnes poradil 7-5 6-2 s domácím Jurijem Rodionovem, který nedokázal navázat na skalp Denise Shapovalova.







Den po světové tenisové jedničce Srbu Novaku Djokovičovi postoupil do čtvrtfinále i druhý nasazený Rakušan Dominic Thiem, který si bez problémů poradil s Chilanem Cristianem Garínem. Obhájce titulu Thiem při výhře 6-3 6-2 ani jednou nečelil soupeřově brejkbolu, zatímco sám využil tři ze sedmi.



O postup do semifinále se vítěz letošního US Open Thiem střetne s rozjetým Andrejem Rubljovem (h2h 2-1). Třiadvacetiletý Rus se dnes příliš nezapotil, už za stavu 2-1 v prvním setu mu kvůli zranění pravého chodidla vzdal 19letý Ital Jannik Sinner.



Čtvrtý nasazený Daniil Medveděv sice proti Kanaďanovi Vasku Pospisilovi ztratil první set, ale poté skóre obrátil. Ruský favorit zvítězil 4-6 6-3 6-2 a oplatil mu vyřazení z únorového Rotterdamu. Ve čtvrtfinále se 24letý Medveděv utká poprvé s o deset let starším Jihoafričanem Kevinem Andersonem.



Novaka Djokoviče ve čtvrtfinále vyzve Lorenzo Sonego. Italský lucky loser dnes ve dvou tie-breacích zaskočil Poláka Huberta Hurkacze a bude bojovat o své největší semifinále v kariéře.