Djokovič byl nalosován do turnaje Masters v Indian Wells. Vstup do země mu ale stále nebyl povolen

Novak Djokovič je odpůrcem vakcinace proti Covidu-19 a už kvůli tomu přišel o start i na Australian Open. Čtyřiatřicetiletý Srb poté prohlásil, že se očkovat nenechá a je připraven kvůli tomu přijít o další turnaje.



Indian Wells by mohlo být dalším z nich, neboť dva dny před startem hlavní soutěže mu stále nebyla udělena výjimka pro vstup do země. Spojené státy americké si ho totiž podobně jako Austrálie podmiňují očkováním proti covidu.



"Zatím není jasné, jestli dostane povolení od CDC (Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí) ke vstupu do země. Jsme kvůli tomu v kontaktu s Djokovičovým týmem," oznámili pořadatelé BNP Paribas Open.



Ti už přitom podobiznu Djokoviče umístili v dějišti 'pátého grandslamu' na stěnu 'Chybíš nám' mezi Rogera Federera, Juana Martína del Potra, Serenu Williamsovou, Ashleigh Bartyovou či Biancu Andreescuovou, kteří letos určitě startovat nebudou.

Djokovic is still officially entered, but he’s already on the Indian Wells “We Miss You” wall. pic.twitter.com/79W6hf2AP5 — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) March 8, 2022



Nicméně Djokovič stále věří v udělení povolení a zůstává přihlášen. Včera tak jeho jméno nechybělo při rozlosování prvního letošního podniku Masters 1000, který pětkrát vyhrál (2008, 2011, 2014, 2015, 2016).



Letošní hlavní soutěž startuje ve čtvrtek a bělehradský rodák má v prvním kole volný los. Proti vítězi duelu mezi Davidem Goffinem a Jordanem Thompsonem by tedy měl nastoupit nejdříve v sobotu. Ve třetím kole by případně mohl svést souboj s Andym Murraym.



Poslední tři starty v Kalifornii se ale Djokovičovi nepovedly. Vypadl v osmifinále s Australanem Nickem Kyrgiosem (2017), ve 2. kole s JAponcem Tarem Danielem (2018) a ve 3. kole s Němcem Philippem Kohlschreiberem (2019).



V sezoně 2022 dvacetinásobný grandslamový šampion Djokovič odehrál jediný turnaj. Před dvěma týdny v Dubaji skončil překvapivě už ve čtvrtfinále na raketě Jiřího Veselého.



Nejvýše nasazeným turnaje v Indian Wells je Rus Daniil Medveděv, jehož čeká první akce v roli světové jedničky. Titul bude obhajovat Brit Cameron Norrie. Z Čechů se z kvalifikace snaží prodrat Tomáš Macháč.