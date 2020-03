Djokovič byl osočen, že věděl o zrušení Miami předem. Nesmysl a naprosto idiotské obvinění, hájí krajana Tipsarevič

Djokovič měl zabookovanou letenku ze Spojených států domů do Srbska ještě před oficiálním zrušením Miami Open. To vyvolalo mezi tenisty otázku, zda světová jednička náhodou nevěděla o zrušení turnaje předem.

"Takže Djokovič opouští Spojené státy, aniž by bylo Miami zrušeno. Něco mi uteklo?" napsal na Twitter japonský tenista Taro Daniel. "Já a dalších 98% jsme si mysleli, že se turnaj konat nebude. Ale on je prezidentem hráčské rady a odjíždí, což znamená, že nám někdo něco zatajil," dodal později. "Řekněme to jenom vyvoleným a ostatní nechme tápat. To je normální," napsal sarkasticky na sociální sítě Američan Noah Rubin.

Zrušení Miami Open bylo oznámeno chvíli po odletu Djokoviče. Veškeré spekulace, že rodák z Bělehradu o něčem věděl předem, pořádně naštvaly jeho krajana Janka Tipsareviče.

"Naprostý nesmysl a neskutečně idiotské obvinění. Rozhodnutí Novaka odletět ze Spojených států nemělo nic společného s tím, že by od někoho dopředu něco věděl," řekla bývalá světová osmička. "Takhle útočit na Novaka nedává vůbec smysl, podle mě je někdy až moc sdílný v tom, jaké jsou jeho další plány."