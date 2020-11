Djokovič jako nejstarší a už pošesté v kariéře zakončí rok na 1. místě žebříčku. Vyrovná rekord Samprase

Novak Djokovič si potřebný počet bodů zajistil už minulý týden ve Vídni. Oficiálně to ale potvrzené neměl, neboť se muselo počkat na los posledního turnaje v bulharské Sofii, zda se náhodou v soutěži neobjeví na divokou kartu Rafael Nadal. A neobjevil.



Nyní je tak jisté, že Djokovič pošesté v kariéře zakončí sezonu jako světová jednička a vyrovná rekord legendárního Peta Samprase.

"Sampras byl pro mě jedním z idolů, když jsem byl dítě. Zakončit rok jako jednička a vyrovnat jeho rekord je jedním z největších úspěchů ve světovém sportu," uvedl Djokovič.



Sampras zakončil rok jako světová jednička bez přestávky v letech 1993 až 1998. Djokovič přezimoval na trůnu zatím v sezonách 2011, 2012, 2014, 2015 a 2018.



Ve 33 letech a 7 měsících bude Djokovič nejstarší světovou jedničkou na konci sezony. Znovu po dvou letech tak překoná o necelé dva týdny rekord Rafaela Nadala.



Djokovič navíc dál útočí na rekord v celkově strávených týdnech na postu světové jedničky. Aktuálně v čele figuruje 293. týden, Rogera Federera může překonat nejdříve 8. března 2021.

Novak Djokovic has ended 6 of last 10 years as No. 1.@DjokerNole or @RafaelNadal has ended 11 of last 13 years as No. 1.



Djokovic, Nadal or @RogerFederer has ended 16 of last 17 years as No. 1.



Djokovic, Nadal, Federer or @Andy_Murray has ended 17 straight years as No. 1.