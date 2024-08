Djokovič má poslední letošní šanci, Sinner a Alcaraz jsou ve slabší formě a opačné polovině

V pondělí startuje hlavní soutěž závěrečného grandslamu sezony US Open. Největšími favority jsou světová jednička Jannik Sinner, loňský šampion Novak Djokovič, který má poslední šanci získat první letošní grandslamový titul, vítěz předloňského ročníku Carlos Alcaraz a další z bývalých šampionů Daniil Medveděv. České barvy budou v hlavní soutěži reprezentovat Jiří Lehečka, Tomáš Macháč a Jakub Menšík.

Již v pondělí startuje hlavní soutěž závěrečného grandslamu sezony US Open. O stříbrný pohár se bude ve Flushing Meadows bojovat od 26. srpna do 8. září.

Mezi největší favority letošního ročníku newyorského majoru patří světová jednička Jannik Sinner, loňský šampion a čtyřnásobný vítěz Novak Djokovič, předloňský šampion Carlos Alcaraz a další z bývalých vítězů tohoto turnaje Daniil Medveděv.

České barvy budou mít v hlavní soutěži trojnásobné zastoupení. Jmenovitě nasazeného Jiřího Lehečku vracejícího se po zdravotní pauze, Tomáše Macháče a Jakuba Menšíka.

Z hráčů, kteří byli přihlášeni do hlavní soutěže, do New Yorku nedorazili čtyřnásobný šampion Rafael Nadal a Cameron Norrie.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdrželi domácí tenisté Christopher Eubanks, Learner Tien, Zachary Svajda a Matthew Forbes, bývalý šampion Stan Wawrinka ze Švýcarska, další bývalý vítěz Dominic Thiem z Rakouska, Australan Tristan Schoolkate a Francouz Alexandre Müller.

Sinner se bez ohledu na výsledky letošního ročníku US Open udrží na postu světové jedničky. Ital navíc může navýšit svůj náskok, jelikož obhajuje body jen za osmifinále a Djokovič loni v tomto dějišti triumfoval a Alcaraz hrál semifinále.

Celková dotace turnaje činí 75 milionů dolarů (cca 1,71 miliardy českých korun). Vítěz získá šek v hodnotě 3,6 milionu dolarů (cca 82,22 milionu českých korun) a 2 000 bodů do žebříčku ATP.

US Open 2024

• Shrnutí •

Loňské finále: Djokovič (2-Srb.) - Medveděv (3-) 6:3, 7:6 (7:5), 6:3

Nejvýše nasazení: Sinner (1. v ATP), Djokovič (2.), Alcaraz (3.), Zverev (4.), Medveděv (5.), Rubljov (6.), Hurkacz (7.), Ruud (8.)

Kategorie: grandslam

Místo konání: New York, USA

Povrch: tvrdý

Dotace: 75.000.000 dolarů



• Možná čtvrtfinále •

Sinner (1-It.) - Medveděv (5-) | H2H 5:7

Alcaraz (3-Šp.) - Hurkacz (7-Pol.) | H2H 3:0

Ruud (8-Nor.) - Zverev (4-Něm.) | H2H 2:3

Rubljov (6-) - Djokovič (2-Srb.) | H2H 1:5



• Možná osmifinále •

Sinner (1-It.) - Paul (14-USA) | H2H 2:1

Tsitsipas (11-Řec.) - Medveděv (5-) | H2H 4:9

Alcaraz (3-Šp.) - Korda (16-USA) | H2H 3:1

De Minaur (10-Austr.) - Hurkacz (7-Pol.) | H2H 1:1

Ruud (8-Nor.) - Fritz (12-USA) | H2H 2:0

Rune (15-Dán.) - Zverev (4-Něm.) | H2H 1:2

Rubljov (6-) - Dimitrov (9-Bulh.) | H2H 4:3

Shelton (13-USA) - Djokovič (2-Srb.) | H2H 0:1



• Soupeři českých tenistů v 1. kole •

Lehečka (32-ČR) - Fucsovics (Maď.) | H2H 1:0

Macháč (ČR) - Fognini (It.) | H2H 0:0

Menšík (ČR) - Auger-Aliassime (19-Kan.) | H2H 0:1

Kompletní los

Djokovič, Sinner a Alcaraz největšími favority. Srbova poslední šance

Před pár dny byla odhalena zpráva, že Jannik Sinner měl v úvodu sezony dva pozitivní dopingové testy. V činnosti však může pokračovat a přišel pouze o body a peníze za vystoupení na březnovém Masters v Indian Wells. Bude každopádně zajímavé sledovat, jak se odtajnění této informace promítne v jeho výkonech minimálně na US Open.

V New Yorku patří k největším favoritům, po skončení loňského ročníku US Open totiž prožívá nejlepší období své kariéry zahrnující první grandslamový titul. Letos získal už pět trofejí, dvě z nich na Masters. V posledních týdnech však opět bojoval zřejmě se zraněním kyčle, které ho trápilo už na jaře. Přesto i v nepřesvědčivé formě ovládl poslední velkou generálku v Cincinnati.

Postup do osmifinále by měl být ale jen formalitou. Hrozbu nepředstavují Mackenzie McDonald ani Eliot Spizzirri, nebo Alex Michelsen a prvním nasazeným protivníkem by mohl být trápící se Nicolás Jarry. První ostřejší překážkou může být nasazená čtrnáctka Tommy Paul, Američan však nemá po povedené olympiádě vůbec dobrou formu a na generálkách prohrál s Brandonem Nakashimou a Flaviem Cobollim.

Mnohem zajímavěji vypadá potenciální čtvrtfinále s Daniilem Medveděvem. Rus se možná mezi největší favority řadí překvapivě, nicméně je nutné zmínit, že na severoamerických betonech obvykle exceluje a výbornou historii má také na US Open. Nic na tom nemění bilance 0:2 z letošních přípravných turnajů na závěrečný grandslam roku.

Šampion ročníku 2021 a finalista z let 2019 a 2023 Medveděv tady před rokem porazil Carlose Alcaraze a padl až ve finále s Novakem Djokovičem. Navíc má se Sinnerem pozitivní vzájemnou bilanci 7:5. Poslední souboj se uskutečnil ve čtvrtfinále nedávného Wimbledonu, kde bývalý lídr žebříčku zvítězil v pěti setech a přerušil s aktuální světovou jedničkou sérii pěti proher.

Sinnerova část pavouka. (@ US Open Tennis Twitter)

Carlos Alcaraz sice obhájil triumf ve Wimbledonu, když ve finále znovu po roce porazil Novaka Djokoviče, nicméně na olympiádě v Paříži naopak se Srbem prohrál souboj o zlatou medaili a prožil obrovské zklamání. Další ránou byl nezdar na jediné přípravné akci v Cincinnati, kde obhajobu finále zakončil hned po úvodním zápase s veteránem Gaëlem Monfilsem.

Dá se však očekávat, že se na US Open předvede v mnohem lepší formě a bude jedním ze čtyř semifinalistů. Úvodní dvě kola s kvalifikantem Li Tuem a Boticem van de Zandschulpem, či Denisem Shapovalovem by měl zvládnout bez větších potíží.

První hrozbou by měl být až Jack Draper ve třetím kole. Také s talentovaným Britem by si měl španělský supertalent poradit, ačkoli s ním prohrál před dvěma měsíci na trávě v londýnském Queen's Clubu. Ještě více práce by mohl mít s domácím Sebastianem Kordou, který měl povedenou přípravu, ale na US Open se mu vůbec nedaří. Otázkou tedy je, zda syn slavného bývalého českého tenisty do osmifinále vůbec dojde.

Do čtvrtfinále se nabízí Alex de Minaur, nebo Hubert Hurkacz. S oběma soupeři má Alcaraz stoprocentní úspěšnost. De Minaur navíc nehrál od odstoupení před čtvrtfinálovým utkáním ve Wimbledonu a po zranění se vrací také Hurkacz, jenž byl v červenci na operaci menisku a na US Open ještě nikdy nepřekročil druhé kolo.

Alcarazova část pavouka. (@ US Open Tennis Twitter)

Alexandera Zvereva sázkové kanceláře řadí až na páté místo mezi největšími favority na triumf. Německý tenista ale nejspíše i tak bude pod tlakem, protože se očekává, že projde z třetí čtvrtiny pavouka do semifinále. Také v letošní sezoně pravidelně postupuje do závěrečných kol, přesto stále čeká na první titul z grandslamů. V aktuálním roce kraloval pouze na Masters v Římě, kde nepotkal nikoho z TOP 10 žebříčku.

Finalista letošního French Open byl při všech posledních třech startech na US Open vždy alespoň ve čtvrtfinále. A minimálně na takový výsledek by měl dosáhnout i letos, kdy začne proti Emilovi Ruusuvuorimu a pak by nastoupil k duelu s Alexandrem Müllerem, nebo Adamem Waltonem. Na tvrdém povrchu by neměl mít potíže ani s nasazeným Franciscem Cerúndolem.

Mnohem větší hrozbu představuje osmifinále s Holgerem Runem, či Lorenzem Musettim. Zatímco Runeho porazil v letošním roce na French Open i před pár týdny na Masters v Montrealu, s Musettim prohrál na nedávné olympiádě, kde obhajoval zlato z Tokia. Italovi se nicméně v probíhající sezoně na betonech vůbec nedaří.

Velmi hratelně se jeví i čtvrtfinále. Casper Ruud totiž nemá dobrou formu a v posledních týdnech bojoval se zdravotními problémy. Navíc ho Zverev dokázal vyřadit na letošním French Open, kde je Nor mnohem těžším soupeřem, přestože v New Yorku hrál finále ročníku 2022. Více práce by mohl mít s domácím Taylorem Fritzem, s nímž to má 5:4 a prohrál v osmifinále nedávného Wimbledonu.

Zverevova část pavouka. (@ US Open Tennis Twitter)

Novak Djokovič prožíval ještě před pár týdny jedno z nejhorších období své kariéry, které ovšem vystřídala obrovská radost. Nejúspěšnější hráč všech dob se do prvního letošního finále probil až ve Wimbledonu, krátce po operaci menisku v pravém koleni, a opět po roce v něm prohrál s Carlosem Alcarazem. Chuť si ovšem spravil tím nejlepším možným způsobem, když ziskem zlaté medaile na olympiádě zkompletoval svou neuvěřitelnou sbírku všech možných úspěchů. Právě olympijský turnaj byl jeho největším letošním cílem a ten si splnil.

Nyní přichází velmi zajímavé období, protože po zkompletování takové sbírky by mohlo dojít ke ztrátě motivace. Rodák z Bělehradu ale pořád má několik rekordů k překonání, s 24 grandslamovými vavříny se totiž dělí o prvenství v historických tabulkách s Margaret Courtovou a jeden titul mu chybí k dosažení mety 100 trofejí.

Případně pak může zaútočit na celkový rekord mezi muži, který drží Jimmy Connors se 109 kousky. Motivací může být také obhajoba loňského triumfu na US Open. Zatímco loni hrál finále na všech čtyřech grandslamech a tři z nich vyhrál, teď má poslední šanci letos poprvé triumfovat na majorech.

Cesta do třetího kola vypadá pro Djokoviče celkem pohodově. Obhajobu odstartuje proti kvalifikantovi Radu Albotovi a následně by nastoupil proti Janovi-Lennardovi Struffovi, nebo krajanovi Laslovi Djeremu, s nímž tady loni otáčel stav 0:2 na sety. Zajímavé může být třetí kolo s Alexejem Popyrinem, který šokoval triumfem na Masters v Montrealu a sebral letos Srbovi set na Australian Open i ve Wimbledonu.

V osmifinále by nejspíše potkal Bena Sheltona, kterého tady loni vyřadil v semifinále, nebo finalistu poslední velké generálky v Cincinnati Francese Tiafoea. Také proti nim by byl jasným favoritem a stejnou roli by plnil i ve čtvrtfinále s Andrejem Rubljovem, jenž prohrál všech 10 čtvrtfinálových duelů na grandslamech, či Grigorem Dimitrovem, který nezvládl s Djokovičem posledních 10 soubojů.

Djokovičova část pavouka. (@ US Open Tennis Twitter)

Velká část tenisového světa určitě vyhlíží potenciální semifinálový souboj mezi Sinnerem a Alcarazem, kteří vytvořili v posledních letech jednu z nejoblíbenějších a nejlepších rivalit v současném mužském tenise. Největší šanci zabránit tomuto střetnutí má Medveděv. Druhé semifinále by mohli obstarat Djokovič se Zverevem.

Většina expertů tipuje na celkové vítězství Alcaraze, nebo Djokoviče. To není zase tak velké překvapení, protože tito dva sehráli ve finále nedávné olympiády parádní bitvu a Djokovič jasně ukázal, že pokud má dostatečnou motivaci a je v rámci možností fyzicky připraven, stále dokáže konkurovat všem kolegům na okruhu.

Na tři vítězné sety to však může mít srbský veterán mnohem těžší. Na druhou stranu je potřeba zmínit, že si po triumfu pod pěti kruhy naordinoval dlouhou pauzu a stav jeho operovaného kolene se zřejmě zase zlepšil, což by mu mělo umožnit se pohybovat ještě lépe než na olympiádě v Paříži. Už ve finále v areálu Rolanda Garrose se Djokovič prezentoval mnohem lepším pohybem než v tom ve Wimbledonu.

Djokovič by navíc mohl mít proti Alcarazovi jistou psychickou výhodu, protože mu před pár týdny uštědřil velmi zdrcující porážku. Oba se však budou muset před potenciálním finálovým zápasem vypořádat s minimálně jedním dost těžkým protivníkem. Alcaraz je ve stejné polovině pavouka jako Sinner a Djokovič může v semifinále potkat Zvereva.

Lehečka mezi nasazenými, startují ještě Macháč a Menšík

Jiří Lehečka, který se na US Open jako poslední vešel mezi nasazené, se před pár dny vrátil po zhruba tříměsíční zdravotní pauze zaviněné únavovou zlomeninou obratle a hned první turnaj se mu velmi povedl. Na Masters v Cincinnati si vyšlápl na bývalého šampiona Daniila Medveděva a v osmifinále jen velmi těsně podlehl pozdějšímu finalistovi Francesovi Tiafoeovi.

Má tak skvěle nakročeno k tomu, aby zapsal své první vítězství v hlavní soutěži newyorského majoru. Ve Flushing Meadows startuje počtvrté a při všech třech prohrách byl favoritem. Tuto roli si vyzkouší i v úvodním kole letošního ročníku proti Mártonovi Fucsovicsovi. Maďar získal na konci dubna svůj druhý titul a od té doby se extrémně trápí, což potvrzuje bilance 2:7 na nejvyšším okruhu. V mnohem lepší formě byl v úvodu sezony, kdy prohrál s Lehečkou v Dubaji až poměrem 5:7 v rozhodujícím setu.

Pokud Lehečka souboj s Fucsovicsem zvládne, měl by vyhrát i druhé kolo proti lepšímu z duelu kvalifikantů mezi Hugem Grenierem a Mitchellem Kruegerem. Mnohem těžší by bylo následující kolo proti čtvrtfinalistovi posledních dvou ročníků a nasazené šestce Andrejovi Rubljovovi. Rus je však po kontroverzní březnové diskvalifikaci v Dubaji stále velmi zranitelný.

Hratelné je pro nejlepšího Čecha v žebříčku, pokud tedy nebude zdravotně limitován, i případné osmifinále s Grigorem Dimitrovem vracejícím se po zranění. Ve čtvrtfinále by mohl Lehečka vyzvat loňského šampiona a čtyřnásobného vítěze Novaka Djokoviče.

Jiří Lehečka hasn't played a tennis tournament in over three months due to injury...



Tomáš Macháč by za normálních okolností klidně mohl uhrát na US Open velmi slušný výsledek, jenže v posledních měsících se mu nepočítaje zisk zlaté medaile v mixu na olympiádě vůbec nedaří. Navíc je US Open jediným grandslamem, na kterém ještě nepřekročil první kolo. Letos by se mu to mohlo podařit, jelikož v něm narazí na nevyzpytatelného veterána Fabia Fogniniho.

Dalším soupeřem by mohl být Sebastian Korda. Američan s českými kořeny vypadá pro Macháče jako nepřekonatelná překážka a dorazil po triumfu ve Washingtonu a semifinále na Masters v Montrealu. Na druhou stranu ztroskotal na poslední akci v Cincinnati hned na Pablovi Carreňovi, jenž se vrací po zranění, a tři ze čtyř startů v hlavní fázi US Open zakončil v prvním kole (jediný zbývající ve druhém).

Rodák z Berouna tedy klidně může úvodní dvě kola vyhrát a v tom třetím případně narazit na Alejandra Tabila, který je na betonech určitě hratelným soupeřem. Stopku by tak českému zástupci mohl vystavit v osmifinále Carlos Alcaraz, předloňský šampion a jeden z největších favoritů.

Určitě nejtěžší zápas prvního kola čeká Jakuba Menšíka a s jeho obhajobou bodů za loňské třetí kolo to nevypadá moc dobře. Příprava na US Open se totiž českému teenagerovi vůbec nepovedla, na podnicích Masters v Montrealu a Cincinnati ztroskotal už v kvalifikaci. Proto je momentálně těžké si představit, že by s takovou formou dokázal porazit nasazenou devatenáctku Félixe Augera-Aliassimeho.

Pokud by Menšík takto těžké utkání zvládl, měl by za dalšího soupeře divokou kartu Tristana Schoolkatea, nebo Tara Daniela a ve třetím kole nejspíše Stefanose Tsitsipase. V osmifinále by pravděpodobně vyzval bývalého vítěze Daniila Medveděva.

Největší favorité

Vizitka Jannika Sinnera. (@ Livesport)

Jannik Sinner zahájil po skončení loňského US Open stále trvající životní období. Během posledních 12 měsíců získal první grandslamový vavřín, rozšířil sbírku trofejí z podniků Masters z jednoho na tři kousky a stal se novou světovou jedničkou. V aktuální sezoně má 23letý Ital vynikající zápasovou bilanci 48:5 a vyhrál všech pět finálových duelů. Není tak překvapením, že v letošním ročníku závěrečného grandslamu roku patří mezi největší favority.

Nejlepší letošní výsledky: Cincinnati, Halle, Miami, Rotterdam, Australian Open (triumf)

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati, Miami, Australian Open (triumf)

Letošní bilance: 48:5

Letošní bilance na venkovních betonech: 23:2

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (semifinále), Wimbledon (čtvrtfinále)

Po triumfu v Halle, kde absolvoval svůj první turnaj v roli světové jedničky, se začal výkonnostně i zdravotně trápit. Ve Wimbledonu a na Masters v Montrealu skončil už ve čtvrtfinále, navíc mezitím zmeškal kvůli angíně olympiádu v Paříži. Chuť si spravil v Cincinnati, kde nehrál v nejlepší formě, a přesto slavil třetí prvenství na prestižních tisícovkách. Vzápětí se objevila informace o dvou pozitivních testech na steroidy, přišel však pouze o body za start v Indian Wells a může dál hrát bez omezení.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Generálka: Montreal (čtvrtfinále), Cincinnati (triumf)

US Open je jediným grandslamem, na kterém ještě nebyl v semifinále. Jeho maximem z předchozích pěti účastí je předloňské čtvrtfinále, v němž měl mečbol proti pozdějšímu šampionovi Carlosovi Alcarazovi.

Kariérní bilance: 10:5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: osmifinále



Možná cesta turnajem

1K: McDonald | H2H 3:0

2K: Spizzirri | H2H 0:0, NEBO Michelsen | H2H 1:0

3K: (26) Jarry | H2H 0:1

OF: (14) Paul | H2H 2:1

ČF: (5) Medveděv | H2H 5:7

SF: (3) Alcaraz | H2H 4:6

F: (2) Djokovič | H2H 3:4

Vizitka Novaka Djokoviče. (@ Livesport)

Novak Djokovič prožívá v letošní sezoně jedno z nejhorších období v kariéře, co se počtu finálových účastí a titulů týče. Nejúspěšnější hráč všech dob měl ovšem pro aktuální rok jeden jasný a obrovský cíl a ten navzdory slabším výkonům na ostatních turnajích splnil na jedničku. Zkušený Srb toužil po olympijském zlatu a ve 37 letech se dočkal. Dokonce na pařížské antuce neztratil jediný set a získal svůj první titul v sezoně, celkově 99. kousek. Tím zkompletoval sbírku všech možných úspěchů.

Nejlepší letošní výsledky: OH Paříž (triumf); Wimbledon (finále)

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (semifinále)

Letošní bilance: 29:7

Letošní bilance na venkovních betonech: 8:3

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (finále)

Na olympiádě v Paříži ukázal, že pokud má potřebnou motivaci a není výrazně zdravotně limitován, stále patří mezi nejlepší hráče světa. Na první letošní finále dosáhl až nedávno ve Wimbledonu a znovu po roce v něm prohrál s Carlosem Alcarazem. Tehdy byl však zhruba měsíc po operaci menisku a jeho pohyb ještě nebyl tak kvalitní jako o pár týdnů později v areálu Rolanda Garrose.

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Generálka: žádná

US Open je pro něj tak trošku zakletým grandslamem a je jen málo turnajů, na kterých má negativní bilanci ve finále. Letošní start bude jeho osmnáctým, za sebou má 10 finále a čtyřikrát tady triumfoval. Naposledy se mu to povedlo loni, kdy ve finále porazil Daniila Medveděva a dorovnal 24. grandslamovou trofejí rekordmanku Margaret Courtovou. Ve druhém týdnu chyběl pouze při úvodních dvou účastech v letech 2005-06.

Kariérní bilance: 88:13

Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2015, 2018, 2023)

Loňský výsledek: triumf



Možná cesta turnajem

1K: Albot | H2H 0:0

2K: Djere | H2H 2:0, NEBO Struff | H2H 7:0

3K: (28) Popyrin | H2H 3:0

OF: (13) Shelton | H2H 1:0

ČF: (6) Rubljov | H2H 5:1

SF: (4) Zverev | H2H 8:4

F: (1) Sinner | H2H 4:3

Vizitka Carlose Alcaraze. (@ Livesport)

Carlos Alcaraz je šampionem posledních dvou grandslamů a nyní má na kontě v pouhých 21 letech už čtyři tituly z majorů, přičemž do kompletní sbírky mu chybí pouze Australian Open. Španělský supertalent nemá letos zrovna stabilní formu, ale i tak dokázal obhájit triumf ve Wimbledonu i na Masters v Indian Wells a poprvé vyhrát antukové French Open. Španělský supertalent přesto zatím v žebříčku na své největší rivaly ztrácí a figuruje za Jannikem Sinnerem i Novakem Djokovičem.

Nejlepší letošní výsledky: Wimbledon, French Open, Indian Wells (triumf); OH Paříž (finále)

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (triumf)

Letošní bilance: 38:8

Letošní bilance na venkovních betonech: 13:3

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (triumf), Wimbledon (triumf)

Po zopakování prvenství ve slavném Wimbledonu byl jasně největším favoritem olympijského turnaje v Paříži, kde nestartoval Sinner a Djokovič nastupoval krátce po operaci menisku a v ne zrovna ideální formě. Musel se však spokojit se stříbrnou medailí, jelikož nezvládl finálovou bitvu s Djokovičem. Následně pohořel na Masters v Cincinnati, kde obhajoval finále a ztroskotal hned na trápícím se veteránovi Gaëlovi Monfilsovi.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Generálka: Cincinnati (2. kolo)

US Open pro něj bude navždy výjimečné, protože právě v tomto dějišti slavil předloni svůj první triumf na grandslamových akcích. Ve Flushing Meadows účinkoval v minulosti třikrát a pokaždé prošel minimálně do čtvrtfinále. Loňský ročník zakončil porážkou s Daniilem Medveděvem v semifinále.

Kariérní bilance: 16:2

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: semifinále



Možná cesta turnajem

1K: Tu | H2H 0:0

2K: Shapovalov | H2H 1:0, NEBO Van De Zandschulp | H2H 2:0

3K: (25) Draper | H2H 2:1

OF: (16) Korda | H2H 3:1

ČF: (7) Hurkacz | H2H 3:0

SF: (1) Sinner | H2H 6:4

F: (2) Djokovič | H2H 3:4

Vizitka Daniila Medveděva. (@ Livesport)

Daniil Medveděv nemá v posledních týdnech dobrou formu, ovšem jeho historie na US Open a na severoamerických betonech je skvělá, a zřejmě proto ho sázkové kanceláře označují za čtvrtého největšího favorita. Osmadvacetiletý Rus čeká na triumf už od loňského května a nejspíše je to způsobeno i tím, že ve finále Australian Open zahodil náskok dvou setů proti Jannikovi Sinnerovi. Od té doby byl ve finále jen jednou a ani v něm neuspěl.

Nejlepší letošní výsledky: Indian Wells, Australian Open (finále)

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells, Australian Open (finále)

Letošní bilance: 35:13

Letošní bilance na venkovních betonech: 18:6

Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (osmifinále), Wimbledon (semifinále)

Přípravu na US Open měl na své poměry naprosto katastrofální. Na Masters v Montrealu skončil hned na Alejandrovi Davidovichovi a úvodní zápas nezvládl ani na další tisícovce v Cincinnati, kde nestačil na Jiřího Lehečku vracejícího se po dlouhé zdravotní pauze.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Generálka: Montreal (2. kolo), Cincinnati (2. kolo)

V hlavním losu US Open účinkoval sedmkrát, v pěti případech byl ve druhém týdnu a třikrát to dotáhl až do finále. V roce 2021 tady získal svůj jediný dosavadní grandslamový titul, navíc překazil Novakovi Djokovičovi útok na kalendářní Grand Slam. Ve finále ročníků 2019 a 2023 prohrál s Rafaelem Nadalem a Djokovičem.

Kariérní bilance: 29:6

Nejlepší výsledek: triumf (2021)

Loňský výsledek: finále



Možná cesta turnajem

1K: Lajovič | H2H 1:2

2K: Marozsán | H2H 0:0, NEBO Medjedovič | H2H 1:0

3K: (31) Cobolli | H2H 0:0

OF: (11) Tsitsipas | H2H 9:4

ČF: (1) Sinner | H2H 7:5

SF: (3) Alcaraz | H2H 2:5

F: (2) Djokovič | H2H 5:10

Češi v akci

Vizitka Jiřího Lehečky. (@ Livesport)

Jiří Lehečka učinil v letošní sezoně další progres. Dvaadvacetiletý Čech získal hned v lednu v Adelaide svůj první titul z turnajů ATP, následně se v Indian Wells probojoval do svého premiérového čtvrtfinále na podnicích Masters a na akci stejné kategorie v Madridu to dotáhl i díky skalpu Rafaela Nadala až do semifinále. Na grandslamech se představil pouze na Australian Open, vypadl již ve druhém kole a neobhájil senzační loňské čtvrtfinále.

Nejlepší letošní výsledky: Adelaide (triumf)

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (triumf)

Letošní bilance: 19:10

Letošní bilance na venkovních betonech: 13:7

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (nehrál), Wimbledon (nehrál)

Zmíněné semifinále v Madridu musel skrečovat a poté na tour kvůli únavové zlomenině obratle tři měsíce chyběl. Přišel tak mimo jiné o French Open a slavný Wimbledon. Návrat na kurty podnikl v půlce srpna na Masters v Cincinnati, kde porazil Daniila Medveděva a podlehl v osmifinálové bitvě Francesovi Tiafoeovi.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Generálka: Cincinnati (osmifinále)

US Open je jediným grandslamem, na kterém ještě nepostoupil do druhého kola. V New Yorku se dosud představil třikrát, debut v roce 2021 zakončil v kvalifikaci a v následujících dvou ročnících vypadl v prvním kole hlavní soutěže.

Kariérní bilance: 0:2

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022-24)

Loňský výsledek: 1. kolo

Vizitka Tomáše Macháče. (@ Livesport)

Tomáš Macháč stejně jako jeho krajan Jiří Lehečka zaznamenal v aktuální sezoně progres. Třiadvacetiletý Čech se usadil v TOP 100 žebříčku, vyšplhal se až na 33. místo, na antuce v Ženevě si po skalpu Novaka Djokoviče zahrál své první finále na nejvyšší tour a také se v Miami dostal do prvního čtvrtfinále na Masters. Navíc vylepšil postupy do třetího kola Australian Open a French Open své grandslamové maximum a na olympiádě v Paříži získal zlato v mixu po boku Kateřiny Siniakové.

Nejlepší letošní výsledky: Miami (čtvrtfinále)

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: Miami (čtvrtfinále)

Letošní bilance: 24:16

Letošní bilance na venkovních betonech: 12:8

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (3. kolo), Wimbledon (2. kolo)

V posledních dvou měsících se mu v singlových soutěžích přestalo dařit. Po skončení French Open odehrál šest turnajů a dohromady zapsal pouhé dvě výhry. Příprava na US Open se mu vůbec nepovedla, v Montrealu prohrál hned s pozdějším šampionem Alexejem Popyrinem a na prvním protivníkovi (Max Purcell) ztroskotal i na dalším Masters v Cincinnati.

Bilance z posledních 10 zápasů: 3:7

Generálka: Montreal (1. kolo), Cincinnati (1. kolo)

Na US Open stejně jako krajan Lehečka ještě nikdy nepřekročil první kolo, také on startoval na newyorském majoru třikrát. Hlavní soutěž si vyzkoušel jen předloni, kdy prohrál pětisetovou bitvu s Boticem van de Zandschulpem.

Kariérní bilance: 0:1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022, 2024)

Loňský výsledek: kvalifikace

Vizitka Jakuba Menšíka. (@ Livesport)

Jakub Menšík si loni právě na US Open připsal svá první vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu a krátce poté nastartoval životní období. Na začátku letošní sezony prorazil na hlavní tour a po senzační finálové účasti v Dauhá debutoval v elitní stovce žebříčku. V posledních měsících se však 18letý Čech trápil zdravotně, což ovlivnilo jeho výkonnost i výsledky po životním období v úvodu roku.

Nejlepší letošní výsledky: Dauhá (finále)

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (finále)

Letošní bilance: 27:18

Letošní bilance na venkovních betonech: 18:9

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (nehrál), Wimbledon (1. kolo)

V poslední době si vyzkoušel své první profesionální zápasy na travnatém povrchu a došel do čtvrtfinále na Mallorce. Následným postupem do semifinále v Umagu zkompletoval postupy do závěrečných kol na všech třech površích. Před US Open se představil na obou podnicích Masters v Montrealu a Cincinnati a pokaždé ztroskotal v kvalifikaci.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Generálka: Montreal (kvalifikace), Cincinnati (kvalifikace)

Debut na US Open si odbyl v loňském roce a hned při prvním startu zazářil. Po zvládnuté tříkolové kvalifikaci se probil až do třetího kola, v němž mu vystavil stopku domácí Taylor Fritz.

Kariérní bilance: 2:1

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2023)

Loňský výsledek: 3. kolo