Djokovič má zelenou pro US Open, Spojené státy zruší k 11. květnu opatření kvůli Covidu

Djokovičovi se tak může podařit něco podobného jako v uplynulých týdnech v Austrálii. K protinožcům se po loňské deportaci vrátil, vyhrál všech 12 zápasů, podesáté ovládl Australian Open a ziskem 22. vavřínu z majorů dorovnal rekordmana Rafaela Nadala v počtu grandslamových trofejí. Navíc je znovu světovou jedničkou.

Po triumfu v Melbourne Parku doufal, že se bude moct zúčastnit i podniků Masters v Indian Wells a Miami. "Víte, v jaké jsem pozici. Je to tak, jak to je. Doufám, že budu moct hrát, ale pokud ne, tak ne," řekl na jedné z tiskových konferencí.

O výjimku či zrušení opatření kvůli Covidu-19 zřejmě žádal ředitel turnaje v Indian Wells a vynikající bývalý tenista Tommy Haas. "Bylo by fajn, kdybychom mohli opatření zrušit o něco dříve. Určitě chce v Indian Wells a Miami hrát a my bychom mu to měli umožnit. Byla by celkem ostuda, kdyby nemohl přijet."

Good news for Novak Djokovic: the American government said on Monday that all covid-19 emergency measures will end on May 11, meaning the Serbian will have a green light to enter the country after that — US Open (and Cincinnati, etc) now possible.