Djokovič musí opustit Austrálii, nařídily mu to úřady

Djokovič se dostal do problémů kvůli špatnému typu víza, které mu nyní bylo zrušeno. Srbský hráč chtěl do Austrálie vstoupit na základě dokumentu, který neumožňuje zdravotní výjimku z očkování proti koronaviru. Právní zástupci světové jedničky se ještě snaží rozhodnutí zvrátit.

"Cizinci, kteří nemají platná víza nebo jim bylo vízum zrušeno, budou zadrženi a vykázáni z Austrálie," uvedla australská pohraniční služba v oficiálním prohlášení.

Srbský tenista přiletěl na Australian Open bojovat o rekordní 21. grandslamový titul právě díky výjimce, kterou za dosud nevyjasněných okolností obdržel. Imigračním úředníkům musel předložit dokumenty dokazující oprávněnost lékařské výjimky. Spekuluje se, že ji získal díky prodělání covidu-19 v posledních šesti měsících. Hráč ale podrobnosti nezveřejnil a nikdo jiný to udělat nemůže.

Udělení výjimky pro Djokoviče v Austrálii vyvolalo vlnu nevole, protože Australian Open je jinak přístupné jen pro očkované hráče a veškeré další aktéry a v zemi platí přísná nařízení.

Novak Djokovic is not authorized to enter in Australia!



The World No.1 has been asked to leave the territory. He may not be able to play Australian Open...

https://t.co/phM5Dsnwwg