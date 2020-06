Djokovič na Adria Tour v Zadaru porazil Krstina i Čoriče a je ve finále

Adria Tour je série tří turnajů na Balkáně, kterou organizuje světová jednička Novak Djokovič v době koronavirové pauzy. První ze tří akcí se konala minulý víkend v srbském Bělehradu, kde triumfoval Rakušan Dominic Thiem.



Dnes začala dvoudenní akce na antuce chorvatském Zadaru, kde se střetává znovu osm tenistů ve dvou skupinách každý s každým. Vítězové skupin postoupí do finále, které je na programu v neděli večer.



Novak Djokovič v Bělehradu vinou porážky s krajanem Filipem Krajinovičem do finále překvapivě nepostoupil, nyní se v Chorvatsku si ho zajistil už během prvního dne. První krok k tomu udělal poté, co potvrdil roli favorita proti krajanu Pedju Krstinovi a zvítězil 4-3 4-1.



Ve večerním vzájemném souboji Djokoviče s domácím Bornou Čoričem už šlo o přímý postup do finále. Chorvatský tenista totiž porazil 4-1 4-1 Bulhara Grigora Dimitrova, ten následně ze soutěže odstoupil, jeho náhradník Chorvat Nino Serdarušič porazil Krstina a 1. místo mohl obsadit už jen Djokovič, nebo Čorič. Srb vyhrál 4-1 4-3.



Ve skupině B došlo na překvapivou porážku světové sedmičky Alexandera Zvereva. Německý favorit prohrál 3-4 3-4 s osmadvacetiletým Srbem Danilem Petrovičem, který figuruje ve světovém žebříčku až na 157. místě.







Už dva body má na kontě Rus Andrej Rubljov, který nejprve zdolal 4-3 2-4 4-1 domácího Marina Čiliče a večer si poradil 4-2 4-1 s Petrovičem.



Příští týden se mělo hrát v Černé Hoře, ale kvůli uzavřeným hranicím se tam tenisté nedostanou a organizátoři musel turnaj zrušit. Série Adria Tour se uzavře 3. a 4. července v bosenské Banja Luce.



Turnajový program veškerých profesionálních soutěží organizovaných ATP, WTA či ITF je kvůli koronaviru přerušen od března. Znovu hrát se začne v srpnu.



Už v pátek se v Zadaru se hrál také exhibiční zápas mezi týmy Djokoviče a Zvereva. Tenisté bavili diváky nejen čtyřhrou, ale i šestihrou či osmihrou.









ADRIA TOUR 2

Zadar / Chorvatsko (antuka)

kompletní výsledky a program (20. - 21. 06. 2020) Skupina A sobotní výsledky (20. června): Čorič (Chorv.) - Dimitrov (Bulh.) 4-1 4-1 Djokovič (Srb.) - Krstin (Srb.) 4-3(3) 4-1 Serdarušič (Chorv.) - Krstin (Srb.) 4-3(5) 4-3(1) Djokovič (Srb.) - Čorič (Chorv.) 4-1 4-3(1) nedělní program (21. června): Djokovič (Srb.) - Serdarušič (Chorv.) Čorič (Chorv.) - Krstin (Srb.) Skupina B sobotní výsledky (20. června): Petrovič (Srb.) - Zverev (Něm.) 4-3(2) 4-3(1) Rubljov (Rus.) - Čilič (Chorv.) 4-3(5) 2-4 4-1 Rubljov (Rus.) - Petrovič (Srb.) 4-2 4-1 22:40 | Zverev (Něm.) - Čilič (Chorv.) nedělní program (21. června): Zverev (Něm.) - Rubljov (Rus.) Čilič (Chorv.) - Petrovič (Srb.) Pořadí skupin