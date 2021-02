Djokovič na Australian Open vyhrál i své 9. semifinále. Letos v něm zastavil Karaceva

Novak Djokovič si před šesti dny v průběhu třetího kola proti Tayloru Fritzovi poranil břišní sval a po vyhrané pětisetové bitvě se obával, že bude natržený. Druhý den netrénoval, podstoupil vyšetření a s lékaři konzultoval své další účinkování v turnaji.



Odstoupit ale nemusel a místo toho nabírá na obrátkách. V dalších kolech si poradil s Milosem Raonicem, Alexanderem Zverevem a dnes zvládl roli favorita proti Aslanu Karacevovi. Ruského soka přehrál bez potíží 6-3 6-4 6-2.



Většinu zápasu měl 33letý Srb pod kontrolou. Karacevovi se sice podařilo ve druhém setu snížit z hrozivých 1-5 na 4-5 a podání Djokovičovi vzal i ve třetím setu, na obrat to ale nestačilo.



"Cítil jsem se skvěle, nic mě nebolelo a byl to tady můj nejlepší zápas. Přišlo to v pravou chvíli," pochvaloval si bělehradský rodák, který na Australian Open vyhrál i své deváté semifinále a neporažen je v Melbourne i ve finálových duelech.



Djokovič se probojoval do celkově 28. grandslamového finále, čímž se vyrovnal Rafelu Nadalovi. Před nimi je pouze rekordman Roger Federer ze Švýcarska, který hrál 31 zápasů o titul na turnajích velké čtyřky.



O devátý triumf na Australian Open a celkově 18. grandslamovou trofej se dvojnásobný obhájce titulu utká v neděli s vítězem pátečního semifinále mezi Rusem Daniilem Medveděvem a Řekem Stefanosem Tsitsipasem.



"Oba mají velkou motivaci. Tsitsipas si ještě nikdy nezahrál finále, Medveděv čeká na první titul. Bude to určitě úžasný zápas z obou stran. Vezmu si popcorn a budu zápas sledovat," naznačil Djokovič plány na páteční večer.



"Mám teď dva dny volna. Zítra zřejmě trénovat nebudu, pro mě je teď důležitější hlavně načerpat energii. Myslím, že už toho mám dost za sebou. A podle toho, s kým budu ve finále hrát, budu v sobotu pilovat detaily," dodal Djokovič.



Karacev teprve po loňském restartu sezony získal první challengerové tituly, když triumfoval na Žižkově a v Ostravě. Na Australian Open si po úspěšně absolvované kvalifikaci připsal premiéru na grandslamu, premiérový skalp hráče Top 10 a nakonec jako první debutant v historii se dostal až do semifinále.



To ho ve světovém žebříčku katapultuje ze 114. na 42. místo a poprvé se tak objeví v elitní stovce. Za postup mezi kvarteto nejlepších získá přes 600 tisíc dolarů, což je více než si dosud tenisem na prize money vydělal.



"Velká gratulace. Na svém prvním grandslamu došel do semifinále, to se asi ještě nikomu nepovedlo. Předváděl opravdu skvělé výkony," ocenil soupeře Djokovič poté, co dnešní semifinále ukončil po hodině a tři čtvrtě 17. esem při prvním mečbolu.

• AUSTRALIAN OPEN 2021 •

Austrálie / Melbourne, tv. povrch, 80.000.000 australských dolarů

čtvrteční výsledky (18. 02. 2021) • Dvouhra mužů - semifinále • Djokovič (1-Srb.) - Karacev (Rus.) 6-3 6-4 6-2