Djokovič na Australian Open ztratil set s Tiafoem. Kyrgios utekl Humbertovi z mečbolů

Novak Djokovič na posledních dvou grandslamech prožil velká zklamání, v osmifinále US Open byl po nešťastně odpáleném míčku diskvalifikován a ve finále loňského French Open mu Rafael Nadal uštědřil jeho vůbec první porážku v sezoně.

Chuť si bude chtít spravit na Australian Open, kde je s osmi triumfy nejúspěšnějším hráčem historie. Zatímco v úvodním kole vedoucí muž žebříčku nenabídl jediný brejkbol Jérémymu Chardymu a svému oblíbenému soupeři za hodinu a půl povolil jen šest her, dnes v premiérovém souboji s Francesem Tiafoem na kurtu strávil tři a půl hodiny a zvítězil až po velkém boji 6-3 6-7(3) 7-6(2) 6-3.

Djokovič jako kdyby si v ostrém sluníčku na centrálním dvorci nevěřil a ve výměnách hrál velmi opatrně. Do stavu 6-3 6-6 měl zápas pod kontrolou a tolik to nevadilo, ale favorizovaný Srb tie-break druhé sady s americkým mladíkem prohrál a trápil se také ve třetím setu, v němž ztratil vedení 3-0, nevyužil dva setboly a získal jej až ve zkrácené hře.

Jakmile Rod Laver Arenu zahalil stín, Djokovič ožil, začal hrát mnohem agresivněji a na výsledku to bylo znát. Tiafoe, který celý zápas hrál skvěle, výborně řešil krizové momenty a s přehledem odvrátil většinu brejkbolů, pohlednou bitvu zakončil svou osmou dvojchybou.

Dalším soupeřem Djokoviče, jenž si k postupu pomohl 26 esy, bude Taylor Fritz (h2h 0-2), který ve druhém kole vyhrál americké derby s Reilym Opelkou. 31. hráč světa zvítězil 4-6 7-6 6-7 7-6 6-2, byť v tie-breaku čtvrtého setu prohrával 1-5 a byl pětkrát v řadě dva míčky od porážky.

Dominic Thiem na letošním Australian Open naopak pokračuje bez ztráty setu. Loňský finalista dnes za hodinu a 39 minut smetl 6-4 6-0 6-2 Dominica Köpfera.

O postup do osmifinále se úřadující vítěz US Open s domácím Nickem Kyrgiosem. 24letý Australan i díky mohutné podpoře publika utekl ze dvou mečbolů Francouzi Ugu Humbertovi, kterého udolal 5-7 6-4 3-6 7-6 6-4.

"Musím fanouškům moc poděkovat, jejich podpora mi v těžkých chvílích hodně pomohla. Byl to velký zápas a bez nich by to takové nebylo," komentoval Kyrgios.

Příliš se na kurtu nezdržoval ani Diego Schwartzman, osmý nasazený za hodinu a půl deklasoval 6-2 6-0 6-3 lucky losera Alexandreho Mullera z Francie a postoupil do třetího kola. V něm se utká s Aslanem Karacevem, který loni zářil na českých challengerech a je na grandslamech takto daleko poprvé.

Šampion ročníku 2014 Stan Wawrinka stáhl manko 0-2 na sety, nedovolil v páté rozhodující sadě soupeři zápas dopodávat, v rozhodujícím tie-breaku vedl už 6-1 a za stavu 9-6 měl tři mečboly, přesto s Mártonem Fucsovicsem po čtyřech hodinách boje prohrál 5-7 1-6 6-4 6-2 6-7(9). Mít mečbol a zápas prohrát se Wawrinkovi stalo na grandslamu vůbec poprvé v kariéře.

Maďarský tenista Fucsovics bude o vyrovnání svého melbournského a zároveň grandslamového maxima bojovat s Milosem Raonicem.