Djokovič na US Open ve čtyřech setech přehrál Brooksbyho a čeká ho další souboj s Berrettinim

Novak Djokovič vyhrál letošní Australian Open, French Open i Wimbledon, vyrovnal rekordmany Rogera Federera a Rafaela Nadala, kteří v New Yorku letos nestartují, a mohl jako první muž v historii získat tzv. Golden Slam. Dvacetinásobný grandslamový šampion však v semifinále olympijských her neudržel vedení setu a brejku proti Alexanderovi Zverevovi a nakonec z Tokia odjel bez medaile.

Stále však může dosáhnout na kalendářní grandslam, což se v minulosti povedlo pouze Donovi Budgeovi (1938) a Rodu Laverovi (1962 a 1969). Útok na historický milník zatím neprobíhá nijak přesvědčivě. V úvodním kole ztratil set s nezkušeným kvalifikantem Holgerem Runem a po třísetovém vítězství nad Tallonem Griekspoorem musel skoro čtyři hodiny bojovat s Keiem Nišikorim. Další potíže měl dnes proti Jensonovi Brooksbymu, kterého zdolal po třech hodinách.

Čtyřiatřicetiletý Srb nemá na osmifinále US Open hezké vzpomínky. Trojnásobný šampion v něm předloni musel vzdát Stanovi Wawrinkovi a loni byl po nešťastném nastřelení lajnové sudí diskvalifikován. Do té doby první zápas ve druhém týdnu vždy zvládl.

Podobně jako s Nišikorim měl mizerný vstup do utkání, kupil nevynucené chyby (soupeř udělal jedinou za celý set) a proti skvěle hrajícímu Američanovi dokázal získat jediný game. Brooksby se tak stal teprve pátým hráčem v historii, který Djokovičovi na grandslamech uštědřil takový výprask.

Další komplikace přišly v polovině druhé sady. Djokovič prohrál maratonský game na servisu a dovolil domácímu mladíkovi snížit na 2-3. Ztracené podání však rodáka z Bělehradu naopak povzbudilo a ve zbytku zápasu už dominoval, když odvrátil jediný brejkbol a Brooksbyho ve výměnách většinou přehrával.

World No. 1 @DjokerNole rallies from a set down to defeat Jenson Brooksby and earn 25th consecutive Grand Slam win. Djokovic meets @MattBerrettini in QF.



Novak Djokovic's Longest Grand Slam Win Streaks

30* from 2015-16

27 from 2011-12

26 from 2018-19

25 in 2021

* Open Era Record