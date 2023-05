Djokovič napsal na kameru kontroverzní vzkaz o Kosovu. Žádný postih mu nehrozí

Djokovič reagoval na události na severu Kosova, kde zástupci silné srbské menšiny v minulých dnech protestovali proti novým starostům z albánských stran. Ty zvítězily v komunálních volbách, které ovšem místní Srbové bojkotovali. Během střetů ve městě Zvečan, kde vyrůstal Djokovičův otec, bylo v pondělí zraněno padesát protestujících a třicet členů jednotek KFOR. Kosovo vyhlásilo nezávislost v roce 2008, ale Srbsko ho dál považuje za součást svého území.

"Jako syn muže narozeného v Kosovu cítím, že musím vyslovit podporu svým lidem a celému Srbsku," řekl Djokovič novinářům v Paříži. "Můj postoj je jasný: jsem proti válkám, násilí a jakémukoli typu konfliktu, což jsem vždycky veřejně tvrdil. Dokážu se vcítit do všech lidí, ale situace v Kosovu představuje v mezinárodním právu precedens," dodal.

This is the least I could have done. I feel the responsibility as a public figure to give support… Especially as a son of a man born in Kosovo, I feel the need to give my support to them and to Serbia. I



