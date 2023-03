Djokovič neprohrál 20 zápasů v řadě a jde na Medveděva. Ten vyhrál 21 fiftýnů po sobě

Novak Djokovič tento týden hraje poprvé od Australian Open, na kterém před měsícem triumfoval i s trhlinou v hamstringu. V Dubaji začal třísetovou výhrou nad Tomášem Macháčem, další dva soupeře Tallona Griekspoora a Huberta Hurkacze přehrál 2-0 na sety.



Dnešní čtvrtfinále s polským tenistou, který minulý týden triumfoval v Marseille, vyhrál za hodinu a 22 minut 6-3 7-5. Soupeři nenabídl ani jeden brejkbol a vyhrál i pátý vzájemný duel.



"Byl to náročný zápas, ostatně jako vždy proti Hubertovi. Rozhodně je to jeden z nejlepších kluků na okruhu. Je to fantastická osobnost, velmi milý chlapík. Má se všemi skvělý vztah, je uctivý a přeju mu do zbytku sezony jen to nejlepší," řekl Djokovič.



35letý Srb, který loni skončil překvapivě ve čtvrtfinále na raketě Jiřího Veselého, vylepšil vlastní bilanci v Dubaji na 46-7. Svou neporazitelnost zakulatil na 20 zápasů, letos zvítězil popatnácté v řadě a zaznamenává čtvrtý nejlepší vstup do sezony. Od loňského French Open vyhrál 34 z 35 duelů.



Vítěz rekordních 22 grandslamů ve dvouhře mužů usiluje ve Spojených arabských emirátech o celkově 94. titul, kterým by se vyrovnal Ivanu Lendlovi. Více trofejí pak mají ve sbírce už jen Jimmy Connors (109) a Roger Federer (103).



Djokovič tento týden zahájil rekordní 378. týden v čele světového žebříčku a nyní svůj náskok na druhého Carlose Alcaraze pomalu navyšuje. Větší bodový 'polštář' se mu může hodit, neboť v březnu nebude startovat na turnajích Masters 1000 v Indian Wells a Miami, pokud v nejbližších dnech nedostane výjimku pro vstup do USA.



V semifinále se pětinásobný šampion utká s Daniilem Medveděvem, s nímž ve vzájemné bilanci vede 9-4. Naposledy uspěl na začátku sezony v boji o finále v Adelaide.



27letý Medveděv, který v předchozích dvou týdnech triumfoval v Rotterdamu a Dauhá, dnes porazil 6-3 6-2 Chorvata Bornu Čoriče, s nímž si v sedmém vzájemném střetnutí poradil teprve potřetí, a připsal si 12. výhru v řadě. Zápas zakončil málo vídanou sérií 21 vyhraných fiftýnů.



"Nevím, jestli je tohle můj rekord na okruhu ATP. Párkrát se mi podařilo trefil lajnu, podařilo se mi hrát dobře, Borna párkrát chyboval. Ale celkově jsem spokojený s úrovní své hry a ukončením zápasu," komentoval bývalý první hráč světa a vítěz US Open 2021.







Loňský šampion Andrej Rubljov, který včera utekl Alejandru Davidovichovi z pěti mečbolů v řadě, zdolal 6-3 7-6 Nizozemce Botice van de Zandschulpa, na kterého našel recept až na třetí pokus.



25letý rodák z Moskvy, který má na kontě 12 titulů, ale žádný turnaj ještě nevyhrál víc jak jednou, se v prvním letošním semifinále střetne s Alexanderem Zverevem (h2h 0-5), s nímž dosud rovněž ještě nevyhrál. S německým vrstevníkem dokonce v pěti duelech neuhrál ještě ani set.



Zverev tento týden poprvé od loňského Roland Garros a následné půlroční pauzy zaviněné zraněním kotníku a dalšími zdravotními potížemi vyhrál dva zápasy po sobě a dnes přidal výhru číslo 3. Itala Lorenza Sonega porazil 7-5 6-4.