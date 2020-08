Djokovič po třech hodinách udolal Bautistu a přerušil s ním sérii porážek na tvrdém povrchu

Novak Djokovič tento týden vstupoval do prvního turnaje po bezmála půlroční koronavirové pauze se zatuhlým krkem, který ho trápil i v průběhu sobotního semifinále proti Robertu Bautistovi.



33letý Srb s o rok mladším Španělem prohrál poslední tři duely na tvrdém povrchu - v Šanghaji 2016, Dauhá 2019 a Miami 2019 - a snadné to neměl ani v semifinále turnaje Masters 1000 v New Yorku, kam se letos výjimečně přesunulo Western & Southern Open ze Cincinnati.



První hráč světa Djokovič prohrál první set a ve druhém ztratil vedení 4-1. Přesto si vynutil třetí dějství, v němž po zisku čtyř gamů po sobě vedl 5-2, ale vyhráno ještě neměl. Vzápětí totiž sám prohrál čtyři gamy po sobě, v nichž se nedostal k jedinému mečbolu, a soupeř rázem podával na vítězství.



Djokovič se ocitl pouhé dva míčky od porážky, ale mečbol soupeři nenabídl. Naopak včetně tie-breaku získal devět bodů po sobě a nakonec tak mohl po třech hodinách boje slavit výhru 4-6 6-4 7-6(0). Na hardu Španěla porazil po pěti letech a vedení v celkové vzájemné bilanci zvýšil na 9-3.



Letos Djokovič vyhrál i svůj 22. zápas a postoupil do 114. finále kariéry, v němž bude usilovat o jubilejní 80. titul. Z turnajů Masters 1000 si může odvézt 36. trofej, čímž by se osamostatnil v čele historické tabulky.







Do finále Western & Southern Open se Djokovič dostal už posedmé, vyhrát dokázal pouze v roce 2018. Letos bude o triumf hrát proti Milosi Raonicovi, s nímž vyhrál všech deset vzájemných utkání.



29letý Kanaďan postoupil do finále po více než dvou letech postoupil, svůj poslední titul získal už v lednu 2016 v Brisbane. Turnaj Masters 1000 bývalý finalista Wimbledonu ještě nikdy neovládl.



V New Yorku nenasazený Raonic vyřadil Sama Querreyho, Dana Evanse, Andyho Murrayho, po odvrácení mečbolu Filipa Krajinoviče a v pátečním semifinále porazil 7-6 6-3 světovou šestku Stefanose Tsitsipase. O sedm let mladšího Řeka přehrál bez ztráty setu i letos v Melbourne.



V New Yorku Raonic uspěl dokonce bez ztráty servisu, když jediný brejkbol a zároveň setbol odvrátil v první sadě za stavu 5-6. Ve čtvrtém gamu druhého setu využil svůj jediný brejkbol v zápase, jako jediný na turnaji sebral Tsitsipasovi servis a náskok si už pohlídal.

• ATP MASTERS 1000 NEW YORK •

USA, tv. povrch, 4.674.780 dolarů

čtvrteční výsledky (28. 08. 2020) • Dvouhra - semifinále • Djokovič (1-Srb.) - Bautista (8-Šp.) 4-6 6-4 7-6(0) Raonic (Kan.) - Tsitsipas (4-Řec.) 7-6(5) 6-3