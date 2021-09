Djokovič porazil 3-1 i Berrettiniho. V semifinále ho čeká Zverev

US OPEN - Novak Djokovič na US Open porazil čtvrtého z pěti soupeřů 3-1 na sety. Itala Mattea Berrettiniho zdolal 5-7 6-2 6-2 6-3, ve čtyřech setech vyhrál i třetí letošní vzájemné střetnutí a postoupil do semifinále. V něm na Srba přibližujícího se kalendářnímu Grandslamu čeká přemožitel z olympijského turnaje Němec Alexander Zverev.