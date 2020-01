Djokovič porazil Federera v semifinále Australian Open i počtvrté

Poosmé v kariéře hrál Novak Djokovič semifinále Australian Open a ani letos nenašel přemožitele. Stejně jako v letech 2008, 2011 a 2016 si v něm poradil s Rogerem Federerem, z toho potřetí 3-0 na sety.



Zatímco Djokovič v průběhu turnaje ztratil jediný set, Federer jich prohrál pět a v nohách měl dva fyzicky i psychicky náročné pětiseťáky. Ve 3. kole byl pětkrát dva míčky od porážky s Johnem Millmanem, v úterním čtvrtfinále dokonce odvracel sedm mečbolů proti Tennysu Sandgrenovi a navíc měl kvůli bolestem třísla problémy s pohybem.



Přesto dnes Federer začal lépe a měl několik šancí, jak získat první set. Jenže za stavu 4-1 a 40-0 nevyužil tři brejkboly v řadě, za stavu 5-2 byl čtyřikrát dva míčky od setbolu, ale nevypracoval si ani jeden.



A od té doby už na returnu neuhrál nikdy víc, jak dva míčky během jednoho gamu. Djokovič začal výborně podávat, úřadoval skvělým returnem, výbornou obranou ve výměnách a vývoj dostal pod kontrolu. V tie-breaku úvodní sady prohrál jen jednu výměnu a udělal důležitý krok k vítězství.



Osmatřicetiletý Federer, který si po prvním setu vzal pauzu na ošetření, předváděl kvalitní tenis, na o šest let mladšího soupeře to ale nestačilo. Djokovič ve druhé i třetí sadě využil po jednom brejkbolu a po dvou a čtvrt hodinách hry zvítězil 7-6 6-4 6-3.







"Kdybych neodvrátil ty brejkboly za stavu 1-4, určitě by se to vyvíjelo úplně jinak. Roger začal výborně, já hrál nervózně. Zbytečně jsem se soustředil na jeho hru místo té své. Dokázal jsem to ale změnit, což bylo hodně důležité," komentoval Djokovič nepovedený vstup do zápasu



"Já se neustále snažil měnit strategii, někdy i během výměn. Na to ale proti Rogerovi není čas. Nedařilo se mi. Naštěstí mi brzy začal fungovat servis a to mě dostalo z problémů. Podání mě dnes zachránilo ve hře," uvažoval rodák z Bělehradu, jenž udělal jen osmnáct nevynucených chyb.



"Roger má můj respekt, že do toho zápasu vůbec nastoupil a bojoval. Určitě ho něco trápilo a nemohl se stoprocentně pohybovat a hrát na maximum," dodal Djokovič, jež po jubilejním 50. vzájemném duelu zvýšil vedení ve vzájemné bilanci na 27-23.



Federer byl v 38 letech nejstarším semifinalistou Australian Open od roku 1977, kdy byl mezi nejlepší čtveřici dvaačtyřicetiletý domácí tenista Ken Rosewall. Semifinále v Melbourne hrál popatnácté v kariéře (bilance 7-8), což se dosud nikomu nepodařilo. Z Melbourne má ve sbírce 6 z 20 rekordních grandslamových trofejí.



Dvaatřicetiletý Djokovič postoupil do 26. grandslamového finále, v nichž má bilanci 16-9. Z posledních devíti finálových duelů osm vyhrál. V Melbourne je Djokovič ve finále poosmé a dosud v něm neprohrál. Loni získal rekordní 7. titul z Australian Open a navázal tak na triumfy z let 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 a 2016.



O 17. grandslamový titul si Djokovič zahraje v neděli od 9:45 SEČ s Němcem Alexanderem Zverevem (h2h 3-2), nebo Rakušanem Dominicem Thiemem (h2h 6-4). Ti se o druhé místo ve finále utkají až v pátek.

• AUSTRALIAN OPEN 2020 •

Austrálie / Melbourne, tv. povrch, 71.000.000 australských dolarů

čtvrteční výsledky (30. 01. 2020) • Dvouhra mužů - semifinále • Djokovič (2-Srb.) - Federer (3-Švýc.) 7-6(1) 6-4 6-3