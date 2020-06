Djokovič porazil Zvereva, ale do finále postoupil Krajinovič. Triumf slaví Thiem

Světová jednička Novak Djokovič v sobotu na antuce v Bělehradu smetl Troického, ale večer pak nečekaně podlehl jinému krajanovi Krajinovičovi.



Přesto měl před dnešním soubojem s Alexanderem Zverevem postup do finále ve svých rukách. Nesměl však prohrát set, což se mu nepovedlo. Srbský tenista, který letos neprohrál soutěžní zápas, zvítězil 'jen' 4-0 1-4 4-2 a akce pro něj skončila.



Djokovič se po utkání před čtyřmi tisícovkami fanoušků nedokázal ubránit slzám. "Nebrečím, protože jsem vypadl z turnaje, ale přemohly mě emoce, protože mi to tady všechno připomíná dětství," řekl Djokovič svým nadšeným krajanům.



"Bylo to emočně hodně náročných pár dnů, chci poděkovat všem, díky nimž se tahle akce mohla uskutečnit," dodal sedmnáctinásobný grandslamový vítěz.



Do finále postoupil nečekaně Srb Filip Krajinovič, pro kterého to byla i odměna za včerejší Djokovičův skalp. Dnes odpoledne porazil 4-0 4-3 Viktora Troického a i když měl na kontě stejně jako Djokovič a Zverev dvě výhry a skóre setů 5-3, měl z této trojice nejlepší procento vyhraných gamů (28-18, zatímco Djokovič 25-18 a Zverev 22-21).



O celkově vítězství si 28letý Krajinovič, jenž ve světovém žebříčku ATP figuruje na 32. místě, zahrál ve večerním duelu proti Rakušanu Dominicu Thiemovi. Ten dnes v přímém souboji o první místo ve skupině B porazil 4-3 4-3 Grigora Dimitrova z Bulharska a nakonec soutěží prošel bez porážky.



Ve finále třetí hráč světa a dvojnásobný finalista Roland Garros Thiem potvrdil roli favorita, když zvítězil 4-3 2-4 4-2.



Adria Tour organizuje Djokovič v době koronavirové pauzy. Po úvodním turnaji v Djokovičově centru u Dunaje se akce přesune do chorvatského Záhřebu, kde se bude hrát 20. a 21. června. Série se uzavře 3. a 4. července v bosenské Banja Luce. Od 27. do 28. června se mělo hrát ještě v Černé Hoře, ale kvůli uzavřeným hranicím se tam tenisté nedostanou a organizátorům už nezbývá mnoho času najít alternativu.



Turnajový program veškerých profesionálních soutěží organizovaných ATP, WTA či ITF je kvůli koronaviru přerušen od března. Hrát se nebude minimálně do konce července.

ADRIA TOUR, BĚLEHRAD (antuka)

kompletní výsledky (13. - 14. 06. 2020) • Finále • Thiem (Rak.) - Krajinovič (Srb.) 4-3(2) 2-4 4-2 Skupina A sobotní výsledky (13. června): Djokovič (Srb.) - Troicki (Srb.) 4-1 4-1 A. Zverev (Něm.) - Krajinovič (Srb.) 0-4 4-3(5) 4-3(2) Djokovič (Srb.) - Krajinovič (Srb.) 4-2 2-4 1-4 Troicki (Srb.) - A. Zverev (Něm.) 1-4 1-4 nedělní výsledky (14. června): Krajinovič (Srb.) - Troicki (Srb.) 4-0 4-3(4) Djokovič (Srb.) - A. Zverev (Něm.) 4-0 1-4 4-2 Skupina B sobotní výsledky (13. června): Dimitrov (Bulh.) - Lajovič (Srb.) 4-3(2) 3-4(5) 4-1 Thiem (Rak.) - Džumhur (Bosna) 2-0 / skreč D. Dimitrov (Bulh.) - Milojevič (Srb.) 1-4 3-4(4) Thiem (Rak.) - Lajovič (Srb.) 1-4 4-1 4-3(6) nedělní výsledky (14. června): Milojevič (Srb.) - Lajovič 4-3(0) / skreč L. Thiem (Rak.) - Dimitrov (Bulh.) 4-3(2) 4-3(6) Pořadí skupin