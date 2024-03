Djokovič překvapivě potřeboval tři sety, Medveděv začal v Indian Wells suverénně

Novak Djokovič (36) se po pěti letech vrátil do Indian Wells a ve svém prvním zápase po zklamání na Australian Open předvedl nestabilní výkon. Pětinásobný šampion BNP Paribas Open a aktuální lídr žebříčku přehrál 6:2, 5:7, 6:3 trápícího se Aleksandara Vukice (27). Daniil Medveděv (28) naopak dominoval a úspěšně vykročil za obhajobou loňského finále. Nejlepší ruský tenista začal na prvním letošním podniku série Masters hladkou výhrou 6:2, 6:3 nad Robertem Carballésem (30).

Djokovič – Vukic 6:2, 5:7, 6:3

Novak Djokovič i kvůli odmítání vakcíny na Covid startoval v Indian Wells naposledy v roce 2019. V sobotu si připsal úspěšný návrat na jeden ze svých nejoblíbenějších turnajů, když si v úvodním duelu poradil s trápícím se Aleksandarem Vukicem. Po dlouhé pauze se očekávalo, že nebude hrát celý zápas svůj nejlepší tenis, nicméně ztráta setu se rozhodně nepredikovala.

Australský outsider překvapivě vzdoroval a ve druhé sadě předvedl svůj nejlepší tenis v letošní sezoně, ve které vyhrál jen dva z devíti duelů. Aktuální lídr žebříčku začal suverénně a po 35 minutách hladce získal úvodní set. Ve druhé sadě však musel likvidovat manko 0:3 a v závěrečném gamu nabídl Australanovi dva setboly. Na ten druhý Vukic vytáhl neskutečný return a stav srovnal. Rozhodující dějství už bylo podobně jako to úvodní kompletně v režii Djokoviče.

Statistiky zápasu. (@ Livesport)

"Pět let je pro profesionálního tenistu celkem dlouho," okomentoval Djokovič svůj návrat do Indian Wells. "Aleksandar hrál výborně, bylo těžké ho zlomit, povedlo se mi to až ve třetím setu. Sice jsem tu pět let nehrál, ale okamžitě jsem se s publikem zase propojil. Hodně lidí se tu chodí dívat i na naše tréninky. Je to úžasné, jaký respekt a ocenění tady jako tenisti máme. Je paráda být zpět."

Majitel rekordních 24 grandslamových trofejí se v loňské sezoně probojoval do finále všech čtyř majorů a tři z nich vyhrál. Už teď je jisté, že v letošním roce bude na podnicích velké čtyřky méně úspěšný než loni. Jak sám avizoval, na úrodnou půdu do Austrálie dorazil po nedostatečné pauze mezi sezonami a na jeho výkonech to bylo znát. Navíc se trápil se zraněním pravého zápěstí a chřipkou.

V týmovém United Cupu jasně prohrál s Alexem de Minaurem a obhajobu titulu na Australian Open, kde je s 10 triumfy nejúspěšnějším hráčem, zakončil již v semifinále po mizerném výkonu proti Jannikovi Sinnerovi, který v posledních měsících na mužském okruhu dominuje. Zkušený Srb označil svůj výkon v semifinále úvodního grandslamu roku za jeden ze svých nejhorších na majorech.

V Indian Wells může triumfovat pošesté, čímž by překonal rekord, o který se momentálně dělí s Rogerem Federerem. Po hattricku v letech 2014-16 se mu v tomto dějišti vůbec nedařilo a postupně vypadl s Nickem Kyrgiosem (osmifinále 2017), Tarem Danielem (druhé kolo 2018) a Philippem Kohlschreiberem (třetí kolo 2019).

Proti Vukicovi si připsal své jubilejní 400. vítězství na podnicích Masters. Na tuto metu dosáhl pouze Rafael Nadal, jenž má na kontě 406 výher. Djokovič je se 40 tituly z akcí této kategorie rekordmanem.

V útoku na první čtvrtfinále v kalifornské poušti od prvenství v roce 2016 bude pokračovat premiérovým vzájemným soubojem s lucky loserem Lucou Nardim, který ve druhém kole přemohl ve třech setech Zhizhen Zhanga.

Medveděv – Carballés 6:2, 6:3

Naopak suverénní vítězství si v úvodním zápase na turnaji připsal Daniil Medveděv. Nejlepší ruský tenista a finalista nedávného Australian Open nedal šanci Robertovi Carballésovi a úspěšně vykročil za obhajobou loňské finálové účasti.

Favorizovaný čtvrtý hráč světa sice jednou zaváhal na vlastním servisu, nicméně na returnu využil čtyři ze sedmi brejkbolových příležitostí a španělskému antukovému specialistovi povolil za necelou hodinu a půl pouhých pět gamů. I třetí vzájemný souboj vyhrál bez ztráty setu.

Medveděv absolvuje svůj teprve třetí letošní turnaj a oba předchozí pro něj skončily velkým zklamáním. Ve finále Australian Open nedotáhl náskok dvou setů proti Jannikovi Sinnerovi a obhajobu titulu v Dubaji zakončil již v semifinále po dvousetové porážce s Ugem Humbertem.

V Indian Wells účinkuje posedmé v kariéře a teprve až loni se mu povedlo projít dál než do osmifinále. Na třetí osmifinálovou účast na kalifornském podniku bude útočit proti Sebastianovi Kordovi. S Američanem s českými kořeny má bilanci 1:2, loni s ním neuhrál set na Australian Open ani na Masters v Šanghaji.



Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Indian Wells

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.